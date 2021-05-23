В России число заражений коронавирусом превысило пять миллионов

По словам Собянина, система налажена так, что город и все отрасли экономики могут нормально работать. Он подчеркнул, что во время эпидемии продолжалась работа больниц по экстренным и плановым вопросам, что позволяет утверждать, что Москва справилась не хуже, а в некоторых вопросах и лучше, чем другие мировые города. Например, в российской столице экономика восстанавливается быстрее, а ограничения действовали не так долго.