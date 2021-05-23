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В Эрмитаже объяснили отсутствие эротических выставок

Lenta.ru
1 час назад
Генеральный директор Эрмитажа в Санкт-Петербурге Михаил Пиотровский объяснил отсутствие эротических выставок в государственном музее. По его словам, организация таких экспозиций спровоцировала бы поток жалоб. Об этом гендиректор заявил на марафоне «Новое знание», его цитирует РИА Новости.
В Эрмитаже объяснили отсутствие эротических выставок
Фото: PixabayPixabay
Пиотровский рассказал, что у музея была выставка «Из Эрмитажа с любовью» в Нидерландах. В рамках мероприятия были выставлены эротические коллекции российских императоров. Гендиректор музея подчеркнул, что в Амстердаме зрители воспринимают такие экспонаты как обычные объекты.
«Выставишь это в Эрмитаже сейчас — будут, во-первых, письма в прокуратуру и скандалы, что мы оскорбляем [посетителей], а главное — будет нездоровый ажиотаж, который уже будет превращать эротику в порнографию», — пояснил Пиотровский.
Он также добавил, что некоторые экспонаты хранятся в запасниках музея и дожидаются часа, когда выставки на определенную тематику будут востребованы.
В апреле текущего года Эрмитаж получил официальную жалобу на то, что выставленные в залах обнаженные скульптуры развращают детей. Пиотровский отметил, что подобные заявления в адрес музея поступают часто. Руководство призывают поместить все обнаженные скульптуры в отдельный зал и маркировать его «18+».
Общество,Социология,Михаил Пиотровский,Эрмитаж,Генпрокуратура РФ,РИА Новости,Санкт-Петербург,
18+
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