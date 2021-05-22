Главный онколог России назвал способ раннего обнаружения рака

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Специалист напомнил, что чем раньше выявлена опухоль, тем больше шансов вылечиться. Однако из-за пандемии коронавируса практически во всех странах мира упало количество скринингов - профилактических медицинских обследований, отметил врач.

Он отметил, что чаще всего скрининги помогают обнаруживать на ранних стадиях рак молочной железы, предстательной железы и кожи.

При этом, по словам Каприна, в России наиболее распространен рак кожи. Также часто встречается колоректальный рак.

В связи со всем вышесказанным онколог призвал не пропускать профилактические осмотры и диспансеризации, так как в этом случае шанс пропустить начало онкологического заболевания очень невысок.