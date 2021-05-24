Более 40 млн человек посмотрели трансляции марафона "Новое Знание"

"Новое Знание" станет ежегодным событием и будет расширять свою аудиторию, отвечая на ее запросы в новых областях. Важным приоритетом работы общества "Знание" станет поддержка талантливой молодежи, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
. "Будет сформирован обширный пул лекторов: всего порядка 10 тыс. спикеров планируется привлечь на федеральном <...> и региональном уровнях. Они будут вести очные лекции, а также использовать все преимущества цифровых технологий для работы в режиме онлайн", - добавил он.