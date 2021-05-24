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Более 40 млн человек посмотрели трансляции марафона "Новое Знание"

ТАССиещё 10
3 часа назад
В ходе мероприятия 176 спикеров получили более 21 тыс. вопросов
Более 40 млн человек посмотрели трансляции марафона "Новое Знание"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Трансляции просветительского марафона "Новое Знание" в интернете набрали более 40 млн просмотров, к открытым урокам подключились более 300 вузов и 20 тыс. школ, сообщается в пресс-релизе марафона.
"Трансляции марафона в интернете набрали более 40 млн просмотров. <...> Более 300 вузов подключились к открытым урокам марафона, 20 тыс. подключений было совершено из школ", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ходе марафона 176 спикеров - ученых, государственных деятелей, топ-менеджеров крупных компаний, артистов - получили более 21 тыс. вопросов.
В открытом доступе на сайте и в социальных сетях российского общества "Знание" будут опубликованы видеозаписи лекций, интервью и мастер-классов спикеров марафона: более 120 часов контента.
Марафон стал трамплином для следующего шага - превратить общество "Знание" в современную экосистему для тех, кто стремится получать знания, сказал генеральный директор общества Максим Древаль.
"Новое Знание" станет ежегодным событием и будет расширять свою аудиторию, отвечая на ее запросы в новых областях. Важным приоритетом работы общества "Знание" станет поддержка талантливой молодежи, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. "Будет сформирован обширный пул лекторов: всего порядка 10 тыс. спикеров планируется привлечь на федеральном <...> и региональном уровнях. Они будут вести очные лекции, а также использовать все преимущества цифровых технологий для работы в режиме онлайн", - добавил он.
Марафон "Новое Знание" проходил с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представлял одно из направлений просветительской деятельности (история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии). Спикерами марафона стали Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Михаил Мишустин, Илон Маск, Стив Возняк, Сергей Шойгу, Андрей Фурсенко, Валерий Фальков, Владимир Познер и многие другие.
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