Более 40 млн человек посмотрели трансляции марафона "Новое Знание"

В ходе мероприятия 176 спикеров получили более 21 тыс. вопросов

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Трансляции просветительского марафона "Новое Знание" в интернете набрали более 40 млн просмотров, к открытым урокам подключились более 300 вузов и 20 тыс. школ, сообщается в пресс-релизе марафона.

"Трансляции марафона в интернете набрали более 40 млн просмотров. <...> Более 300 вузов подключились к открытым урокам марафона, 20 тыс. подключений было совершено из школ", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ходе марафона 176 спикеров - ученых, государственных деятелей, топ-менеджеров крупных компаний, артистов - получили более 21 тыс. вопросов.

В открытом доступе на сайте и в социальных сетях российского общества "Знание" будут опубликованы видеозаписи лекций, интервью и мастер-классов спикеров марафона: более 120 часов контента.

Марафон стал трамплином для следующего шага - превратить общество "Знание" в современную экосистему для тех, кто стремится получать знания, сказал генеральный директор общества Максим Древаль.