Путин оценил пригодность России для талантливых людей

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Главное — понять свой талант и начать «идти вперед», отметил президент.

Путин напомнил, что общество «Знание» было создано в 1947 году после Великой Отечественной войны, когда СССР «возвращался к нормальной жизни и везде нужны были молодые, целеустремленные, образованные люди».

Через программы лекториев «Знания» люди по всей стране узнавали о достижениях и перспективах науки, культуры, политики и производства. В результате были воспитаны тысячи выдающихся ученых, исследователей, инженеров и рабочих, которые обеспечили технологическое и научное лидерство Советского Союза, в том числе в космосе и ядерной энергетике, отметил президент.

«Сегодня перед нами стоят задачи сопоставимого масштаба», - сказал он, уточнив, что эти задачи определили цифровая революция, появление онлайн-реальности и искусственного интеллекта.

Как подчеркнул Путин: «Знания должны вновь стать одной из важнейших ценностей общества, притягательной и доступной».

По мнению президента, при всех ресурсах современных технологий ничто не заменит живого общения. При этом в качестве наставников глава государства видит не только ведущих экспертов, но также руководителей, первых лиц госструктур и крупных компаний, признанных мастеров в области науки и искусства. Их опыт и личный пример – лучшая мотивация для молодых людей получать знания, развиваться и реализовать себя, считает Путин.

Марафон "Новое знание" проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности: историю, культуру, спорт, науку, технологии, индустрию, промышленность и информационные технологии. В рамках мероприятия запланировано более сотни дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.