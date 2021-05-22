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В России заработает особый режим для мигрантов

Ювелина Бернст
23 минуты назад
В России введут специальный правовой режим "Контролируемое пребывание" для мигрантов, которые не имеют права находиться в РФ, но вынуждены оставаться на территории страны из-за сложившихся обстоятельств, например из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД России.
В России заработает особый режим для мигрантов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Власти намерены ввести такой режим, чтобы обеспечить безопасность и правопорядок в миграционной сфере.
Новые правила будут применяться к иностранцам, в отношении которых, например, приостановлено исполнение решений о высылке или им ограничен выезд из РФ в связи с необходимостью участия в судебных разбирательствах. Также такой режим могут установить в отношении иностранцев с социально-опасными инфекционными заболеваниями, которым предписано соблюдать определенные санитарные правила, рассказали в ведомстве.
В отношении таких контролируемых иностранцев законодательно могут ввести несколько ограничений и административное наказание за нарушение данных ограничений.
По данным МВД, около 1,6 млн мигрантов не выехали из России после окончания срока пребывания в стране с марта 2020 года, когда началась эпидемия COVID-19.
Общество,Россия,
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