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Мишустин заявил об уникальности самолета МС-21

BFM.RUиещё 3
18 минут назад
У российских конкурентов в самолетостроении в ближайшее время не появится лайнер, подобный МС-21. В этом выразил уверенность премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на форуме «Новое знание».
По его словам, сейчас лайнер проходит испытания, но скоро начнет перевозить пассажиров, передает РИА Новости.
«Советский Союз был одним из мировых лидеров самолетостроения. Но после распада Союза авиапром оказался в кризисе. И только в начале 2000-х годов началось его возрождение. Наша страна смогла преодолеть сложности, и самолет МС-21 — наглядное тому подтверждение. Построена по-настоящему хорошая машина, лучшая среди пассажирских лайнеров этого класса. Впервые в мире для самолетов такой вместимости применено композитное крыло», — сказал Мишустин.
Он отметил, что это крыло разработали и выпускают в России, конструкторы внедрили и запатентовали уникальную технологию вакуумной инфузии, которая используется для производства силовой основы крыла.
«Кроме того, у МС-21 самый широкий в своем классе фюзеляж, а это означает дополнительный комфорт для пассажиров. Ничего подобного у наших конкурентов не будет в ближайшее время точно», — добавил премьер.
МС-21 — ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения. Первый полет совершил в 2017 году. Первым эксплуатантом нового воздушного судна, предположительно, станет «Аэрофлот».
Общество,Видео,Михаил Мишустин,Аэрофлот,РИА Новости,Россия,
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