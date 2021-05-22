«Советский Союз был одним из мировых лидеров самолетостроения. Но после распада Союза авиапром оказался в кризисе. И только в начале 2000-х годов началось его возрождение. Наша страна смогла преодолеть сложности, и самолет МС-21 — наглядное тому подтверждение. Построена по-настоящему хорошая машина, лучшая среди пассажирских лайнеров этого класса. Впервые в мире для самолетов такой вместимости применено композитное крыло», — сказал Мишустин.
«Кроме того, у МС-21 самый широкий в своем классе фюзеляж, а это означает дополнительный комфорт для пассажиров. Ничего подобного у наших конкурентов не будет в ближайшее время точно», — добавил премьер.