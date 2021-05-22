В России появится правовой режим для мигрантов

"В качестве одной из мер профилактического характера, направленных на повышение эффективности механизма обеспечения безопасности и правопорядка в миграционной сфере, планируется введение в законодательство специального правоохранительного режима - "Контролируемое пребывание". Он будет устанавливаться в отношении мигрантов, не имеющих правовых оснований для нахождения в России, но пребывающих на ее территории по тем или иным причинам", - сказал собеседник агентства.
"Рассматривается вопрос об установлении такого режима и в отношении иностранцев, страдающих социально-опасными инфекционными заболеваниями, которым выданы предписания Роспотребназора о соблюдении определенных санитарных правил, в том числе режима самоизоляции", - добавили в ведомстве.