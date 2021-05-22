В России появится правовой режим для мигрантов

В МВД сообщили, что в отношении таких контролируемых иностранцев законодательно может быть введен ряд ограничений. Также рассматривается вопрос о внесении соответствующих изменений в КоАП РФ в части установления ответственности иностранных граждан за нарушение режима контролируемого пребывания.