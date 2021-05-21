Турция захотела производить «Спутник Лайт»

Турецкая компания Turk Ilac&Serum Sanayi планирует в течение месяца достигнуть соглашения по поводу производства вакцины «Спутник Лайт» и вакцины центра Чумакова, переговоры об этом уже идут. Об этом сообщил глава компании Берат Баттал.
Напомним, вакцина «Спутник Лайт» стала четвертым препаратом, созданным в России для борьбы с коронавирусом. На сегодняшний день в стране есть три двухкомпонентные вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Эффективность однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» составляет 79,4 процента с 28-го дня после получения иммунизации.