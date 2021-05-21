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Турция планирует производить «Спутник Лайт» и вакцину Чумакова

Вечерняя Москва
1 час назад
Турецкая компания Turk Ilac&Serum Sanayi планирует в течение месяца достигнуть соглашения по поводу производства вакцины «Спутник Лайт» и вакцины центра Чумакова, переговоры об этом уже идут. Об этом сообщил глава компании Берат Баттал.
Турция захотела производить «Спутник Лайт»
Фото: АГН МоскваАГН Москва
— Производство антиковидных вакцин является очень важным вопросом в настоящее время. Мы очень гордимся тем, что сможем работать над этим с российскими партнерами. Основной целью переговоров была вакцина «Спутник Лайт» и третья зарегистрированная в России вакцина, разработанная российским государственным институтом Чумакова, — цитирует Баттала РИА Новости.
Он выразил надежду, что подписать контракт удастся в течение одного месяца.
Напомним, вакцина «Спутник Лайт» стала четвертым препаратом, созданным в России для борьбы с коронавирусом. На сегодняшний день в стране есть три двухкомпонентные вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Эффективность однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» составляет 79,4 процента с 28-го дня после получения иммунизации.
Ранее сообщалось, что вакцину «Спутник Лайт» зарегистрировали в Никарагуа.
Общество,РИА Новости,Турция,
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