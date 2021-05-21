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Академик РАН заявил, что аллергики более восприимчивы к COVID-19

Газета.Ru
1 час назад
Завкафедрой госпитальной терапии медицинского университета им. Пирогова, академик РАН Александр Чучалин заявил, что люди, которые страдают аллергией, более восприимчивы к COVID-19. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».
Академик заявил о большей восприимчивости аллергиков к COVID
Фото: Freepik.comFreepik.com
Он пояснил, что в период активизации аллергических процессов в окружающей среде человек более чувствителен к инфекционным заболеваниям.
При этом Чучалин уточнил, что люди, которые страдают аллергией, все-таки менее расположены к заболеванию, чем те, у кого есть сахарный диабет или сердечно-сосудистые заболевания. Академик подчеркнул, что каждый человек восприимчив к инфекционным заболеваниям, и именно аллергия влияет на этот процесс.
По словам эксперта, в Московском регионе аллергеном, который вызывает большую восприимчивость к коронавирусу, является береза. Однако в других регионах им может стать что-то другое, заключил академик.
Ранее в России было выявлено 8 937 новых случаев коронавируса.
Общество,Александр Чучалин,РАН,
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