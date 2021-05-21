Академик заявил о большей восприимчивости аллергиков к COVID

Он пояснил, что в период активизации аллергических процессов в окружающей среде человек более чувствителен к инфекционным заболеваниям.

При этом Чучалин уточнил, что люди, которые страдают аллергией, все-таки менее расположены к заболеванию, чем те, у кого есть сахарный диабет или сердечно-сосудистые заболевания. Академик подчеркнул, что каждый человек восприимчив к инфекционным заболеваниям, и именно аллергия влияет на этот процесс.