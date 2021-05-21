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Актер Павел Майков назвал Россию "страной победившего быдла"

Газета.Ru
28 минут назад
Актер Павел Майков в интервью mk.ru раскритиковал современную российскую действительность. Он считает, что, в частности, благодаря интернету люди ведут скучную и неинтересную жизнь, деньги позволили непрофессионалам заниматься искусством, а кино, театр и литература якобы оставляют желать лучшего.
"Победившее быдло": актер Майков оскорбил россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Случайно посмотрел передачу "Музыкальный ринг" 1986 года с участием группы "Аквариум". Так там совсем другие люди сидели в зале. Они пытались понять музыку – то, что пел БГ. У них другие лица и глаза..." - поделился он.
Также Майков заявил, что один из популярных телеведущих "разжигает агрессию и межнациональную рознь".
"Почему на него никто до сих пор не подал в суд? Что происходит в нашем обществе? А Майков сказал в каком-то ролике, что хватит устраивать парады, и начали полоскать по всем каналам. Как посмел свое мнение иметь?" - негодует артист. "Мы где находимся? В романе Стругацких, стране Оз? Почему наше искусство и все, что мы имели, скатилось в такую грязь? Мы – страна победившего быдла", - заключает он.
При этом, по словам Майкова, если бы он услышал подобное сам, то к себе бы не отнес. Ранее Майков раскритиковал проведение Парада Победы.
Общество,Павел Майков,Московский комсомолец,Россия,
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