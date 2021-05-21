"Победившее быдло": актер Майков оскорбил россиян

"Почему на него никто до сих пор не подал в суд? Что происходит в нашем обществе? А Майков сказал в каком-то ролике, что хватит устраивать парады, и начали полоскать по всем каналам. Как посмел свое мнение иметь?" - негодует артист. "Мы где находимся? В романе Стругацких, стране Оз? Почему наше искусство и все, что мы имели, скатилось в такую грязь? Мы – страна победившего быдла", - заключает он.