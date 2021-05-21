Когда это все закончится: на АЗС придут тайные покупатели

С 1 июля Росстандарт сможет не предупреждать АЗС о проверках заранее и при помощи «тайного покупателя» проводить контрольные закупки топлива. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал заместитель руководителя Росстандарта Алексей Кулешов

Он отметил, что доля опасного топлива на АЗС России снизилась с 2015 года в четыре раза, однако все еще остаются недобросовестные продавцы готовые реализовывать, в том числе и легальные суррогаты (судовое, печное топливо), а также летнюю солярку зимой.

Уже с 1 июля у Росстандарта появится право не предупреждать АЗС о внеплановой проверке за сутки, а также такой «простой и эффективный механизм», как закупка топлива «тайным покупателем», пояснил Кулешов.

«По жалобам, материалам СМИ или общественных организаций составляется перечень АЗС высокого риска, инспектор под видом автолюбителя приезжает на них и покупает топливо, заливает его в стерильную канистру и отправляет в лабораторию», - отметил он.

По словам Кулешов, такая же работа будет вестись и с жалобами на недолив бензина и солярки, так как сейчас «умельцы знают, как докрутить автоматику», и плановые проверки почти не дают результата.