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Жителей и туристов Сочи предупредили о новой опасности

Лера Букина
1 час назад
В пятницу в Сочи ожидается настоящий зной,
Жителей и туристов Сочи предупредили о новой опасности
Фото: РИА НовостиРИА Новости
на отдельных территориях температура воздуха может достигнуть отметки +37 градусов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
«В дневные и вечерние часы 21 мая 2021 года на территории МО г. Сочи ожидается сильная жара, температура воздуха в отдельных районах достигнет +36 - +37 градусов», — заявили в пресс-службе.
Как указали в главке, сейчас существует риск
возникновения чрезвычайных ситуаций. Речь, в частности, идет о лесных пожарах. В этой связи спасатели просят соблюдать меры безопасности.
До конца дня 21 мая на территории курорта прогнозируется усиление восточного и юго-восточного ветра, местами возможны порывы 15-18 метров в секунду, заявили в пресс-службе администрации Сочи.
Как отмечается, жителей города информируют о необходимости соблюдать все необходимые меры предосторожности. Кроме того, их предостерегли от парковки автомобилей под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в ближайшие дни погоду в ряде регионов России будет определять атлантический циклон, и жару сменят дожди и резкое понижение температуры.
Общество,МЧС,ИТАР-ТАСС,Краснодарский Край,Сочи,
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