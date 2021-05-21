Жителей и туристов Сочи предупредили о новой опасности

В пятницу в Сочи
ожидается настоящий зной,
на отдельных территориях температура воздуха может достигнуть отметки +37 градусов. Об этом пишет
ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС
по Краснодарскому краю
.
«В дневные и вечерние часы 21 мая 2021 года на территории МО г. Сочи ожидается сильная жара, температура воздуха в отдельных районах достигнет +36 - +37 градусов», — заявили в пресс-службе.
Как указали в главке, сейчас существует риск
возникновения чрезвычайных ситуаций. Речь, в частности, идет о лесных пожарах. В этой связи спасатели просят соблюдать меры безопасности.
До конца дня 21 мая на территории курорта прогнозируется усиление восточного и юго-восточного ветра, местами возможны порывы 15-18 метров в секунду, заявили в пресс-службе администрации Сочи.
Как отмечается, жителей города информируют о необходимости соблюдать все необходимые меры предосторожности. Кроме того, их предостерегли от парковки автомобилей под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в ближайшие дни погоду в ряде регионов России будет определять атлантический циклон, и жару сменят дожди и резкое понижение температуры.