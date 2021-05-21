Жителей и туристов Сочи предупредили о новой опасности

В пятницу в Сочи ожидается настоящий зной,

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«В дневные и вечерние часы 21 мая 2021 года на территории МО г. Сочи ожидается сильная жара, температура воздуха в отдельных районах достигнет +36 - +37 градусов», — заявили в пресс-службе.

Как указали в главке, сейчас существует риск

возникновения чрезвычайных ситуаций. Речь, в частности, идет о лесных пожарах. В этой связи спасатели просят соблюдать меры безопасности.

До конца дня 21 мая на территории курорта прогнозируется усиление восточного и юго-восточного ветра, местами возможны порывы 15-18 метров в секунду, заявили в пресс-службе администрации Сочи.

Как отмечается, жителей города информируют о необходимости соблюдать все необходимые меры предосторожности. Кроме того, их предостерегли от парковки автомобилей под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями.