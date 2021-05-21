Пока вы спали: россиянам угрожает бум финансовых пирамид

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По данным Центробанка, в первом квартале текущего года в России было выявлено 85 финансовых пирамид и 124 нелегальных форекс-дилера, за год их число практически удвоилось, пишут «Известия».

Регулятор отмечает, что «более 45% всех нелегалов действуют в Cети». По словам экспертов, увеличению финансовых пирамид способствовали низкие ставки на вклады в банках и решение россиян инвестировать свои накопления в другие источники получения прибыли.

С сегодняшнего дня в России для получения налогового вычета при покупке недвижимости, земельного участка, а также по индивидуальным инвестиционным счетам

По новым правилам, камеральная проверка будет проходить в течение 30 дней с момента оформления заявления, а деньги перечислят в течение 15 дней после ее окончания.

Немцы вступились за Манижу

Читатели немецкого журнала Spiegel, комментируя статью о выступлении на Евровидении представительницы России Манижи, раскритиковали антироссийский настрой автора и напомнили, что «не все в стране определяет» президент Владимир Путин . Перевод комментариев сделало «ИноСМИ».

«Она свободна и имеет возможность исполнить на Евровидении песню о притеснении женщин. Кто там говорил, что Путин лично контролирует отбор на Евровидение?», «Если верить журналу «Шпигель», то Путин все определяет в России, а еще он притесняет людей. А тут государственный телеканал поддерживает Манижу», «Она выступает на Евровидении совершенно официально. Но и этого достаточно госпоже Хебель для того, чтобы написать очередную антироссийскую статью», - заявили они.

«Мы знаем, что будут провокации. Мы в целом представляем технологии, которые будут использоваться для «сноса» выборов. Пока эти технологии носят внутренний характер. Их осуществляют те, кто живет здесь, но служит тем, кто заказывает это «там». Мы относимся к этому серьезно, но спокойно и готовы им противодействовать», - заявила она.

Жителям Крыма безразлично то, что власти США не признают присоединение полуострова к России. С тем же успехов в Крыму может быть принят документ о непризнании суверенитета США над Аляской. Об этом заявил РИА Новости первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс