Пока вы спали: россиянам угрожает бум финансовых пирамид

По данным Центробанка, в первом квартале текущего года в России было выявлено 85 финансовых пирамид и 124 нелегальных форекс-дилера, за год их число практически удвоилось, пишут
«Известия».
Регулятор отмечает, что «более 45% всех нелегалов действуют в Cети». По словам экспертов, увеличению финансовых пирамид способствовали низкие ставки на вклады в банках и решение россиян инвестировать свои накопления в другие источники получения прибыли.
С сегодняшнего дня в России для получения налогового вычета при покупке недвижимости, земельного участка, а также по индивидуальным инвестиционным счетам
По новым правилам, камеральная проверка будет проходить в течение 30 дней с момента оформления заявления, а деньги перечислят в течение 15 дней после ее окончания.
Немцы вступились за Манижу
Читатели немецкого журнала Spiegel, комментируя статью о выступлении на Евровидении представительницы России Манижи, раскритиковали антироссийский настрой автора и напомнили, что «не все в стране определяет» президент Владимир Путин
. Перевод комментариев сделало
«ИноСМИ».
«Она свободна и имеет возможность исполнить на Евровидении песню о притеснении женщин. Кто там говорил, что Путин лично контролирует отбор на Евровидение?», «Если верить журналу «Шпигель», то Путин все определяет в России, а еще он притесняет людей. А тут государственный телеканал поддерживает Манижу», «Она выступает на Евровидении совершенно официально. Но и этого достаточно госпоже Хебель для того, чтобы написать очередную антироссийскую статью», - заявили они.
«Мы знаем, что будут провокации. Мы в целом представляем технологии, которые будут использоваться для «сноса» выборов. Пока эти технологии носят внутренний характер. Их осуществляют те, кто живет здесь, но служит тем, кто заказывает это «там». Мы относимся к этому серьезно, но спокойно и готовы им противодействовать», - заявила она.
Жителям Крыма безразлично то, что власти США не признают присоединение полуострова к России. С тем же успехов в Крыму может быть принят документ о непризнании суверенитета США над Аляской. Об этом заявил
РИА Новости первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс
.
«От того, признают они Крым или нет, ни в России, ни в Крыму ничего не изменится. Мы с таким же успехом можем подготовить и принять документ о непризнании суверенитета США над Аляской. Посмотрим, что тогда скажут власти США, пусть доказывают всему миру», - пояснил Фикс.