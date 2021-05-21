В Петербурге продлили ограничения по коронавирусу

"Ранее введенные по 30 мая ограничения продлеваются по 12 июля. Соответствующие изменения в постановление правительства Санкт Петербурга подписал губернатор Александр Беглов", - говорится в сообщении.
"В связи с проведением 2-5 июня 2021 года Петербургского международного экономического форума установлена обязанность проводить мероприятия в рамках форума, оказывать гостиничные услуги, услуги общественного питания и медицинской помощи, осуществлять транспортное обслуживание участников ПМЭФ-2021 только при условии соблюдения регламентов по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия Роспотребнадзора", - добавили в пресс-службе.