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В Санкт-Петербурге продлили ограничения по коронавирусу до 12 июля

ТАССиещё 7
1 час назад
Власти Санкт-Петербурга продлили ранее введенные ограничения по коронавирусу до 12 июля. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе городской администрации.
В Петербурге продлили ограничения по коронавирусу
Фото: ТАССТАСС
"Ранее введенные по 30 мая ограничения продлеваются по 12 июля. Соответствующие изменения в постановление правительства Санкт Петербурга подписал губернатор Александр Беглов", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, ранее установленный запрет доступа организованных групп детей до 16 лет в театры и цирк утратит силу с 31 мая.
"В связи с проведением 2-5 июня 2021 года Петербургского международного экономического форума установлена обязанность проводить мероприятия в рамках форума, оказывать гостиничные услуги, услуги общественного питания и медицинской помощи, осуществлять транспортное обслуживание участников ПМЭФ-2021 только при условии соблюдения регламентов по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия Роспотребнадзора", - добавили в пресс-службе.
По последним данным, в Петербурге выявили 431 307 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 395 876 человек, умерли 13 964. За последние сутки в городе выявили 815 случаев заражения.
Общество,Александр Беглов,Правительство Санкт-Петербурга,Роспотребнадзор,Санкт-Петербург,
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