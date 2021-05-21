В Петербурге продлили ограничения по коронавирусу

Как отметили в пресс-службе, ранее установленный запрет доступа организованных групп детей до 16 лет в театры и цирк утратит силу с 31 мая.

По последним данным, в Петербурге выявили 431 307 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 395 876 человек, умерли 13 964. За последние сутки в городе выявили 815 случаев заражения.