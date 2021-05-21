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Народный художник СССР Салахов умер в ФРГ

Лера Букина
57 минут назад
Народный художник СССР Таир Салахов умер на 93-м году жизни в Германии. Он будет похоронен в Баку. Об этом РИА Новости рассказала дочь художника Айдан.
Народный художник СССР Салахов умер в ФРГ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Он ушёл сегодня ночью от воспаления лёгких», - поделилась собеседница агентства.
О дате похорон будут известно позднее. В настоящее время ведутся переговоры с посольством.
Таир Теймур оглы Салахов родился 29 ноября 1928 года в Баку (ЗСФСР, ныне - Азербайджанская Республика). Он был одним из основоположников так называемого сурового стиля в отечественной реалистической живописи XX-XXI вв.
Также он являлся лауреатом Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры за 1968 год, Государственной премии РФ в области литературы и искусства за 2012 год.
Общество,Таир Салахов,РИА Новости,Баку,Германия,
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