Народный художник СССР Салахов умер в ФРГ

«Он ушёл сегодня ночью от воспаления лёгких», - поделилась собеседница агентства.
О дате похорон будут известно позднее. В настоящее время ведутся переговоры с посольством.
Таир Теймур оглы Салахов родился 29 ноября 1928 года в Баку (ЗСФСР, ныне - Азербайджанская Республика). Он был одним из основоположников так называемого сурового стиля в отечественной реалистической живописи XX-XXI вв.
Также он являлся лауреатом Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры за 1968 год, Государственной премии РФ в области литературы и искусства за 2012 год.