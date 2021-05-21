Народный художник СССР Салахов умер в ФРГ

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«Он ушёл сегодня ночью от воспаления лёгких», - поделилась собеседница агентства.

О дате похорон будут известно позднее. В настоящее время ведутся переговоры с посольством.

Таир Теймур оглы Салахов родился 29 ноября 1928 года в Баку (ЗСФСР, ныне - Азербайджанская Республика). Он был одним из основоположников так называемого сурового стиля в отечественной реалистической живописи XX-XXI вв.