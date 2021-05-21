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"Будем тр***ть училку": третьеклассник устроил скандал в школе

Лера Букина
1 час назад
В Таганроге ученик третьего класса школы 8 стал неподобающим образом вести себя, когда вышел к доске. Он начал матом оскорблять учительницу, а его одноклассники снимали его «выступление» на видео. Об этом сообщает телеканал 360.
"Будем тр***ть училку": третьеклассник устроил скандал в школе
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как отмечается, это уже не первый подобный инцидент, однако директор учреждения спускает это с рук.
«Сейчас будем **** (совершать половой акт) училку, **** (совершать половой акт) училку сейчас будем, ни ****(мужской половой орган) себе, сейчас будет, короче, кровища **** (над которым совершили сексуальное насилие) поэтому **** (проститутка), чисто **** (это капец)», — сказал ученик.
Кроме того, он позволил себе замахнуться в сторону учителя ногой. Женщина была шокирована. Она лишь сидела и удивленно за ним наблюдала.
По словам родителей одноклассников, он часто использует мат в своей речи. Школьник даже грозился повторить сценарий казанской школы.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Москве шестиклассник в автобусе услышал, как два неизвестных молодых человека обсуждали нападение на школу.
Общество,Таганрог,
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