"Будем тр***ть училку": третьеклассник устроил скандал в школе

Таганроге ученик третьего класса школы 8 стал неподобающим образом вести себя, когда вышел к доске. Он начал матом оскорблять учительницу, а его одноклассники снимали его «выступление» на видео. Об этом сообщает телеканал 360.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как отмечается, это уже не первый подобный инцидент, однако директор учреждения спускает это с рук.

«Сейчас будем **** (совершать половой акт) училку, **** (совершать половой акт) училку сейчас будем, ни ****(мужской половой орган) себе, сейчас будет, короче, кровища **** (над которым совершили сексуальное насилие) поэтому **** (проститутка), чисто **** (это капец)», — сказал ученик.

Кроме того, он позволил себе замахнуться в сторону учителя ногой. Женщина была шокирована. Она лишь сидела и удивленно за ним наблюдала.

По словам родителей одноклассников, он часто использует мат в своей речи. Школьник даже грозился повторить сценарий казанской школы.