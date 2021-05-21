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"Прошлый век": российская туристка пришла в ужас от отеля в Крыму

Лера Букина
14 минут назад
Российская туристка назвала отель Крыма, в котором прожила неделю, «прошлым веком». Это следует из публикации на портале «Летаем сами» на платформе «Яндекс.Дзен», где был размещен ее отзыв.
"Прошлый век": российская туристка пришла в ужас от отеля в Крыму
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Она объяснила, что забронировала отель за три дня до поездки. Проживание без питания и билетов на самолет обошлось ей в 13,3 тысячи рублей за семь ночей.
По словам автора, Крым еще не подготовился к пляжному сезону, потому близость моря не была обязательной при выборе отеля.
Также она сообщила, что номер был оснащен
кондиционером, холодильником и телевизором, однако отсутствовали чайник и фен.
«Отель представляет из себя многоэтажное здание. Все в нем напоминает прошлый век», — поделилась она своими впечатлениями.
Ее также удивила система водоснабжения отеля. По словам туристки, обычно у объектов размещения есть нагреватели воды для круглосуточной ее подачи постояльцам. Но в данной гостинице вода подавалась по часам, с 6 до 8 утра и с 19 до 22 часов вечера — для ее сбора в ванной комнате находились пятилитровая бутылка и таз.
Ранее «Рамблер» сообщал, что отели Крыма начали закрывать продажи на лето из-за высокой загрузки.
Общество,Республика Крым,
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