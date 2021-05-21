"Прошлый век": российская туристка пришла в ужас от отеля в Крыму

Российская туристка назвала отель Крыма , в котором прожила неделю, «прошлым веком». Это следует из публикации на портале «Летаем сами» на платформе «Яндекс.Дзен», где был размещен ее отзыв.

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Она объяснила, что забронировала отель за три дня до поездки. Проживание без питания и билетов на самолет обошлось ей в 13,3 тысячи рублей за семь ночей.

По словам автора, Крым еще не подготовился к пляжному сезону, потому близость моря не была обязательной при выборе отеля.

Также она сообщила, что номер был оснащен

кондиционером, холодильником и телевизором, однако отсутствовали чайник и фен.

«Отель представляет из себя многоэтажное здание. Все в нем напоминает прошлый век», — поделилась она своими впечатлениями.

Ее также удивила система водоснабжения отеля. По словам туристки, обычно у объектов размещения есть нагреватели воды для круглосуточной ее подачи постояльцам. Но в данной гостинице вода подавалась по часам, с 6 до 8 утра и с 19 до 22 часов вечера — для ее сбора в ванной комнате находились пятилитровая бутылка и таз.