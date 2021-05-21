"Прошлый век": российская туристка пришла в ужас от отеля в Крыму

Российская туристка назвала отель Крыма
, в котором прожила неделю, «прошлым веком». Это следует из публикации на портале «Летаем сами» на платформе
«Яндекс.Дзен», где был размещен ее отзыв.
Она объяснила, что забронировала отель за три дня до поездки. Проживание без питания и билетов на самолет обошлось ей в 13,3 тысячи рублей за семь ночей.
По словам автора, Крым еще не подготовился к пляжному сезону, потому близость моря не была обязательной при выборе отеля.
Также она сообщила, что номер был оснащен
кондиционером, холодильником и телевизором, однако отсутствовали чайник и фен.
«Отель представляет из себя многоэтажное здание. Все в нем напоминает прошлый век», — поделилась она своими впечатлениями.
Ее также удивила система водоснабжения отеля. По словам туристки, обычно у объектов размещения есть нагреватели воды для круглосуточной ее подачи постояльцам. Но в данной гостинице вода подавалась по часам, с 6 до 8 утра и с 19 до 22 часов вечера — для ее сбора в ванной комнате находились пятилитровая бутылка и таз.
Ранее «Рамблер» сообщал, что отели Крыма начали закрывать продажи на лето из-за высокой загрузки.