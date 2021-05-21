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Концерт участника шоу «Голос» на балконе сняли на видео

Александр Кузьмин
57 минут назад
Участник 9-го сезона шоу «Голос» Богдан Кияшко устроил концерт прямо у себя на балконе в Москве. Видео снятое внезапными зрителями публикует телеканал «Москва 24».
Певец вышел на балкон вместе со звуковыми оборудованием и спел песню: «Боже, какой пустяк», Александра Иванова. Внезапный концерт собрал несколько десятков зрителей на Таганке.
Стоит отметить, что Богдан Кияшко участвовал в шоу «Голос» в команде у Сергея Шнурова.
На этапе слепых прослушиваний он спел песню «Bang, Bang» звучавшую в исполнении Нэнси Синатры в культовой кинокартине Квентина Тарантино «Убить Билла».
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