«Поставим в середине лета»: на могиле режиссера Балабанова появится памятник

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Как сообщал «Рамблер», Алексей Балабанов скончался 18 мая 2013 года. Помимо «Брата» и «Брата-2», он снял фильмы «Про уродов и людей» и «Груз 200».

Спустя восемь лет после смерти режиссера, его вдова заявила, что на могиле Балабанова на Смоленском кладбище все же появится памятник.

«Мы оба с Алексеем люди простые. Ему, как и мне, хотелось, чтобы на могиле стоял простой деревянный крест и все. Но спешу успокоить поклонников творчества, которые просили установить памятник, мы поставим его в середине июля. Я стала автором, потому что никакие проекты мне не нравились», - рассказала Надежда Васильева.

По словам вдовы, монумент будет максимально простым, работа над ним сейчас ведется в Санкт-Петербурге. Однако, если ей не понравится то, что получится, памятник будет переделан.