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В РПЦ не считают грехом вакцинацию от коронавируса

Агентство «Москва»иещё 3
2 часа назад
Применение вакцин от коронавирусной инфекции, при разработке которых использовались эмбриональные клетки, не является грехом. Об этом говорится в итоговом документе, утвержденном на круглом столе «Вакцинация: этические проблемы в свете православного вероучения» в Сретенской духовной академии.
В РПЦ отказались считать грехом вакцинацию от коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«В настоящее время, в случае отсутствия доступной альтернативы, имея в виду угрозу для здоровья и жизни людей от коронавирусной инфекции COVID-19, православный человек, использующий вакцину от этой болезни, созданную или тестированную с применением эмбриональной человеческой клеточной культуры, не сопричастен греху аборта, в результате которого была создана эта клеточная культура», - поясняется в документе.
При этом участники круглого стола высказались в пользу применения вакцины, разработанной без использования эмбриональных человеческих клеточных культур в случае возможности выбора такого препарата.
В документе отмечается, что Русская православная церковь (РПЦ) придерживается принципов защиты свободы выбора человека в использовании или неиспользовании новых и быстро развивающихся технологий, в том числе в сфере медицины.
«Ошибочным является представление, что принципиальный отказ от вакцинации как таковой может быть обусловлен православным вероучением. Выбор в пользу вакцинации или отказа от нее является индивидуальным решением каждого человека», - подчеркивается в документе.
Кроме того, участники круглого стола считают недопустимым и греховным распространение ложных учений, отождествляющих вакцинацию с «принятием печати антихриста», равно как и конспирологических утверждений о якобы тайном чипировании людей, которое производится посредством вакцинации.
Общество,РПЦ,
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