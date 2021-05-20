В РПЦ отказались считать грехом вакцинацию от коронавируса

Применение вакцин от коронавирусной инфекции, при разработке которых использовались эмбриональные клетки, не является грехом. Об этом говорится в итоговом документе, утвержденном на круглом столе «Вакцинация: этические проблемы в свете православного вероучения» в Сретенской духовной академии.

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«В настоящее время, в случае отсутствия доступной альтернативы, имея в виду угрозу для здоровья и жизни людей от коронавирусной инфекции COVID-19, православный человек, использующий вакцину от этой болезни, созданную или тестированную с применением эмбриональной человеческой клеточной культуры, не сопричастен греху аборта, в результате которого была создана эта клеточная культура», - поясняется в документе.

При этом участники круглого стола высказались в пользу применения вакцины, разработанной без использования эмбриональных человеческих клеточных культур в случае возможности выбора такого препарата.

В документе отмечается, что Русская православная церковь (РПЦ) придерживается принципов защиты свободы выбора человека в использовании или неиспользовании новых и быстро развивающихся технологий, в том числе в сфере медицины.

«Ошибочным является представление, что принципиальный отказ от вакцинации как таковой может быть обусловлен православным вероучением. Выбор в пользу вакцинации или отказа от нее является индивидуальным решением каждого человека», - подчеркивается в документе.