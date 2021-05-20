"Причина одна - сдерживание России": Путин о попытках исказить историю

Участившиеся попытки оболгать историю и пересмотреть роль Красной армии в победе над нацизмом связаны с усилением России считает глава государства Владимир Путин . Он констатировал, что с этой тенденцией страна сталкивалась во все времена.

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"Великое поколение победителей, к сожалению, уходит, но тем выше наша ответственность за их наследие, особенно сейчас, когда мы все чаще сталкиваемся с попытками оболгать, извратить историю, пересмотреть роль Красной армии в разгроме нацизма, в освобождении народов Европы от коричневой чумы", - сказал глава государства в четверг на заседании Российского организационного комитета "Победа".

Путин объяснил попытки ослабить РФ и дискредитировать историю тем, что страна становится более сильной, отстаивает национальные интересы.

"Причины понятны. И попытки сдержать развитие нашей страны, независимо от того, как она называлась в прежние времени - Российской империей, Советским Союзом, как бы Россия ни называлась, - предпринимались в разные времена, исторические эпохи, при разном политическом строе одни и те же подходы и принципы", - отметил Путин. На его взгляд, "принцип один, причина одна - сдерживание России".

"Чем сильнее, самостоятельнее становилась Россия, чем последовательнее она отстаивает свои национальные интересы, тем больше стремление со стороны ее ослабить, дискредитировать ценности, которые объединяют общество, а подчас и изолгать, извратить то, что дорого людям, на чем воспитываются и обретают характер, взгляды новые поколения наших граждан", - отметил президент.



"Потому и пытаются разного рода русофобы и нечистоплотные политики бить по нашей истории, проталкивать идеи пересмотра итогов Второй мировой войны, оправдания нацистских преступников", - указал российский лидер.

Не оставить без ответа

Президент заверил, что власти страны не оставят без реакции попытки исказить историю Второй мировой войны.

"Оставлять без реакции, без ответа подобные действия мы не можем", - сказал глава государства, говоря о попытках пересмотреть итоги Второй мировой войны и оправдать нацистских преступников.



"Мы, безусловно, будем опираться на факты, делать все, чтобы обеспечить в нашем обществе преемственность исторической памяти, чтобы будущие поколения через десятилетия, через века сберегли правду о войне, святое, благодарное отношение к ее героям, своим предкам", - пообещал Путин.

Он подчеркнул, что "при всей важности больших, массовых, юбилейных мероприятий приоритет здесь должен быть отдан системной работе".

Глава государства напомнил, что оргкомитет "Победа" был создан в 2000 году и объединил представителей органов власти, гражданского общества для совместного решения важных задач - поддержки ветеранов, вопросов патриотического воспитания молодых людей, сохранения памяти о ратном и трудовом подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.

"Мы совсем недавно отметили 9 мая, но мы всегда говорим о том, что после 9 мая мы не должны терять вектор внимания к проблемам подобного рода, к ветеранам", - указал президент.

Он напомнил, что 22 июня будет отмечаться "страшный, трагический день, когда нацисты вероломно вторглись на нашу землю". "В этом году исполняется 80 лет с начала Великой Отечественной войны, она унесла многие миллионы жизней, почти у каждой нашей семьи есть свои утраты, свои герои", - подчеркнул Путин. На его взгляд, "такое личное отношение людей во многом определяет то, как искренне, свято берегут в России память о войне и ее участниках". Глава государства считает закономерным, что в поправки в конституцию вошло положение, посвященное сохранению памяти защитников Отечества, сбережению исторической правды.

Президент России Владимир Путин во время своего выступления на Красной площади заявил о том, что попытки оправдать нацистские преступления не прекращаются до сих пор. Обращение главы государства на параде Победы транслировал Первый канал.

Путин заявил, что война принесла так много «невыносимых испытаний, горя и слез», что их невозможно забыть. Однако в мире и по сей день совершаются попытки переписать историю и оправдать преступников.

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«К сожалению, многое из идеологии нацистов, тех, кто был одержим бредовой теорией о своей исключительности, вновь пытаются поставить на вооружение. И не только разного рода радикалы и группировки международных террористов. Сегодня мы видим сборище недобитых карателей и их последователей», — заметил глава государства.

Российский лидер добавил, что именно советский народ совершил подвиг и отразил нашествие фашистов.

«Министр иностранных дел поддержал наше предложение создать на официальных сайтах наших посольств «Разделы правды о Второй Мировой войне» с размещением на них приговора Нюрнбергского трибунала. Как отметил Сергей Лавров, сейчас прорабатываются технические моменты размещения документа на двух языках — русском и английском»,- рассказала Ирина Яровая.

Кроме того, по её словам, МИД поддержал предложение разместить на официальных сайтах посольств в тех странах, где были снесены памятники, «обобщённую информацию о таких объектах с визуализацией и подробным описанием тех событий и людей, которым он посвящён».

Запад предпринимает отчаянные усилия в попытках стереть из памяти героический подвиг советского народа в годы Второй мировой войны. Такое мнение высказал зампредседателя Государственной думы Пётр Толстой . По его мнению, в этом выражается «неблагодарность со стороны европейцев по отношению к стране, без которой победа была бы невозможна», передаёт АГН «Москва».

Сносы памятников советским воинам в Чехии и Польше, игнорирование представителей России на праздновании годовщины высадки союзнических войск в Нормандии — всё это свидетельство попыток переписать историю, подчеркнул депутат.

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В Европе было партизанское движение, сопротивление, но память об этом не так сильна, как у нас. Мы её сохранили именно потому, что понесли чудовищные потери. Для стран ЕС это уже далёкое прошлое. Они пытаются переписать историю и подать её так, будто победили американцы и англичане, которые воевали последние сто дней, — сказал Толстой.

По его мнению, задача России в нынешних реалиях — защитить историческую память о военных подвигах советских людей и сберечь имена героев.

Изменения предлагается внести в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов».

Так, вводится запрет публичного отождествления целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии в ходе Второй мировой войны. Кроме того, запрещается отрицать решающую роль советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии Союза ССР при освобождении стран Европы.

Под публичным отрицанием в законопроекте подразумевается упоминание подобной точки зрения в ходе выступлений на публике, в различных произведениях, в средствах массовой информации.

«В России существуют исторические и нравственные аксиомы. Мы защищали свою землю от агрессоров, оккупантов, нелюдей. Советская армия — освободитель, а значит благодетель Европы. Обсуждать любые конкретные ситуации, факты, документы можно и нужно», — написала один из авторов законопроекта, глава Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская на своей странице в Facebook.

Она также отметила, что речь в данном случае идёт не о наступлении на свободу слова, как пытаются представить дело некоторые оппоненты. Данный законопроект позволяет соблюсти приличия.

«В доме, где погибли близкие, не вывешивают портрет их убийц. Не говорят, что палач и жертва равно виноваты», - заключила парламентарий.

В ноябре прошлого года Ямпольская предложила внести в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов» норму, запрещающую публичное отождествление целей, решений и действий руководства, командования и военнослужащих СССР и руководства, командования и военнослужащих нацистской Германии и стран «оси» в период Второй мировой войны.

Президент России Владимир Путин поддержал эту идею и рекомендовал Государственной Думе подготовить проект закона об установлении запрета на публичное отождествление роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне.

Российское посольство в США призвало Вашингтон отказаться от программ, направленных на искажение исторической правды о решающем вкладе советского народа в победу над нацизмом и прекращение Холокоста. Соответствующее заявление опубликовано на странице российской дипмиссии в Facebook.

«В 75-ю годовщину Великой Победы Госдепартамент предпринимает еще одну циничную попытку переписать историю. Предать забвению решающий вклад народов Советского Союза в победе над нацизмом, прекращении Холокоста. Призываем американскую сторону отказаться от заведомо лживых, недостойных и псевдоисторических программ», — указано в заявлении посольства.

Дипломаты обратили внимание, что американское посольство в Венгрии начало отбирать проекты и программы, объединенные общей темой — «Вспоминая Вторую мировую войну и ее последствия — долгая дорога к свободе». Американским и венгерским организациям и частным лицам предложили к 1 июня направить заявки на участие в программе. Из них будут отобраны не более пяти. Авторы победивших проектов получат от $2 тыс. до $25 тыс. на их реализацию.

Согласно опубликованному на сайте посольства Соединенных Штатов документу, при составлении заявки соискатели должны «тщательно соблюдать инструкции».

В частности, американская сторона требует, чтобы авторы проектов сконцентрировались на историях, которые описывали бы «жестокость и коллаборационизм в разгар Холокоста и Второй мировой войны, а также в условиях тирании Советского Союза».

Российский посол в США Анатолий Антонов ранее уже обращался к Вашингтону с призывом общими усилиями защищать историческую правду о Второй мировой войне и противостоять попыткам искажения фактов того времени.

«Бережно хранить память о бессмертном подвиге величайшего поколения победителей — наш общий долг. Мы должны совместными усилиями защищать честь ветеранов, историческую правду и бороться с участившимися попытками исказить факты о событиях тех лет», — говорилось в тексте приветственного слова Антонова по случаю 75-й годовщины встречи советских и американских войск на Эльбе. Это приветствие было подготовлено для специального издания, выпущенного порталом Russia Beyond в честь 75-летия Победы.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков ранее также выражал мнение, что США пытаются разыграть карту переписывания истории в свою пользу. По его мнению, это делается, в том числе, с целью занижения роли Красной Армии в победе во Второй мировой войне.

Комитеты Совфеда по международным делам и по обороне на совместном заседании 29 апреля поддержали обращение палаты к парламентам и народам мира о недопустимости фальсификации истории Второй мировой войны и реабилитации нацизма. Глава международного комитета СФ Константин Косачев уточнил, что документ еще будет дорабатываться. Предварительно, ближайшее заседание Совфеда состоится 20 мая.

По словам Косачева, в документе сенаторы отмечают недопустимость искажения зарубежными политиками истории, касающейся Второй мировой войны.

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«Такие действия аморальны, преступны по отношению к тем, кто отдал свою жизнь за освобождение земли от этого зла», — подчеркнул парламентарий.

Сенаторы также заявили, что власти стран, на территории которых проходили сражения, несут особую ответственность за сохранение памяти и мемориальных комплексов освободителям.

Помимо этого, российские парламентарии указали на необходимость привлечения к ответственности участников нацистских, бандеровских и иных радикальных движений и их последователей. СФ намерен призвать мировые парламенты не допускать фальсификации истории о событиях Второй мировой войны и признать победу над нацизмом всемирным наследием человечества, отметил глава международного комитета СФ.

В свою очередь, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила на следующем заседании Евразийского альянса омбудсменов обсудить внесение итогов Второй мировой войны в конвенцию ЮНЕСКО

Она поддержала предложение омбудсмена Киргизии Токона Мамытова, который выступил с инициативой признать итоги Второй мировой войны историческим, духовным, культурным наследием всего прогрессивного человечества. По его мнению, это решение необходимо внести в текст конвенции ЮНЕСКО об охране нематериального культурного наследия.

Он также предложил признать нематериальным наследием и внести в эту же конвенцию итоговое решение Нюрнбергского процесса.

Кроме того, предлагается признать 9 мая международным Днем победы человечества над фашизмом.

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в понедельник связал попытки Запада переписать историю Второй мировой войны с желанием поставить под вопрос статус России в Совете Безопасности ООН , его слова передает ТАСС.

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«Сейчас, переделывая историю, наши противники пытаются это сделать не просто во имя абстрактных целей. Цель конкретная — лишить Россию статуса державы-победительницы во Второй мировой войне и в моральном отношении, и в политическом отношении, и в нравственном отношении. Если подорвать статус России как державы-победительницы, то можно ставить вопрос о правомерности ее пребывания в Совете безопасности ООН в качестве постоянного члена с правом вето», — сказал сенатор на форуме «История для будущего. Новый взгляд».

По его словам, политические противники России пытаются обвинить Советский Союза в развязывании Второй мировой войны с тем, чтобы «постепенно вводить параллельную историю, и эта параллельная история со временем должна заменить классическую версию и превратиться в альтернативную историю».

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала попытки ряда стран исказить историю Второй мировой войны кощунством. По ее мнению, они предпринимаются для того, чтобы у россиян «выбить духовные корни», «нашу память, наши общие моральные и нравственные принципы».

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