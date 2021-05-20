В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

На Ямале проведут перепись бурых медведей

Lenta.ru
49 минут назад
Бурых медведей пересчитают в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщили представители регионального департамента природного-ресурсного регулирования в Instagram.
На Ямале проведут перепись бурых медведей
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Перепись бурых медведей начнется в Верхнеполуйском заказнике. Она будет производиться методом картирования (изображения обнаруженных особей на карте — прим. Ленты.ру).
«Помимо этого, желающие также могут принять участие в мониторинге животных и заполнить анкеты о встрече с животным или обнаружении его следов жизнедеятельности в подразделениях учреждения», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что белых медведей в Арктике пересчитают с воздуха. Экспедиция начнется с поселка Тикси в Якутии и позволит ученым получить данные о распределении хищников и количестве особей.
Общество,Lenta.ru,Ямало-Ненецкий Автономный Округ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители