На Москву надвигается гроза. Также прогнозируются дожди и усиление ветра до 17 метров в секунду, предупредили в МЧС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

"Будьте внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", – отметили в комплексе городского хозяйства Москвы.

При этом спасатели посоветовали автомобилистам снижать скорость и соблюдать дистанцию, избегать внезапных маневров. Также водителей предупредили об ухудшении видимости на дороге. Пешеходам рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не оставлять детей без присмотра.

Также москвичей предупредили о похолодании перед выходными. В пятницу, 21 мая, температура опустится до 16–18 градусов.