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Погода в Москве: На Москву надвигается гроза

Москва24
20 минут назад
На Москву надвигается гроза. Также прогнозируются дожди и усиление ветра до 17 метров в секунду, предупредили в МЧС.
На Москву надвигается гроза
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самаринпортал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
"Будьте внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", – отметили в комплексе городского хозяйства Москвы.
При этом спасатели посоветовали автомобилистам снижать скорость и соблюдать дистанцию, избегать внезапных маневров. Также водителей предупредили об ухудшении видимости на дороге. Пешеходам рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не оставлять детей без присмотра.
Также москвичей предупредили о похолодании перед выходными. В пятницу, 21 мая, температура опустится до 16–18 градусов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснял, накроет ли Москву питерский шторм. Синоптик заявлял, что столица находится на стыке двух потоков, один из которых обусловил очень жаркую погоду в городе, а второй приближает ложбину низкого давления.
Общество,Новости Москвы,Погода,МЧС,
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