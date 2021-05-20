В Крыму зарегистрировали 89 случаев COVID-19 за сутки

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как отметил Аксёнов, четыре жителя переносят инфекцию бессимптомно, 61 самостоятельно обратился за медпомощью, 28 ранее контактировали с заболевшими.

Лаборатории обследовали на COVID-19 2939 человек за минувшие 24 часа.