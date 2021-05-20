"Русский красавец": Познер вспомнил Ельцина

После этого они записали интервью, которое длилось полчаса. Его же в последствии запретили.

Однако спустя некоторое время политик позвонил Познеру и сообщил, что видео было «украдено». Его показали в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Ельцин спросил, не столкнется ли журналист с проблемами из-за этого. Он, в свою очередь, предложил поддержку.