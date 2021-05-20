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"Русский красавец": Познер вспомнил Ельцина

Лера Букина
42 минуты назад
Журналист Владимир Познер вспомнил интервью, которое он взял у первого президента России Бориса Ельцина, когда тот еще работал в Госстрое. Комментарий опубликован на сайте «Познер Online». Оно проходило на Новом Арбате.
"Русский красавец": Познер вспомнил Ельцина
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Журналист оценил его внешние данные, назвав русским красавцем.
После этого они записали интервью, которое длилось полчаса. Его же в последствии запретили.
Однако спустя некоторое время политик позвонил Познеру и сообщил, что видео было «украдено». Его показали в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Ельцин спросил, не столкнется ли журналист с проблемами из-за этого. Он, в свою очередь, предложил поддержку.
«Вы понимаете, он предложил мне свою защиту. Эти люди таким не отличаются. Понятие благодарности не входит в их обычное состояние, а он вот так вот себя повел», — заявил Познер.
Общество,Владимир Познер,Борис Ельцин,Минстрой,
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