"Русский красавец": Познер вспомнил Ельцина

Журналист Владимир Познер вспомнил интервью, которое он взял у первого президента России Бориса Ельцина, когда тот еще работал в Госстрое. Комментарий опубликован на сайте «Познер Online». Оно проходило на Новом Арбате.
Журналист оценил его внешние данные, назвав русским красавцем.
После этого они записали интервью, которое длилось полчаса. Его же в последствии запретили.
Однако спустя некоторое время политик позвонил Познеру и сообщил, что видео было «украдено». Его показали в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Ельцин спросил, не столкнется ли журналист с проблемами из-за этого. Он, в свою очередь, предложил поддержку.
«Вы понимаете, он предложил мне свою защиту. Эти люди таким не отличаются. Понятие благодарности не входит в их обычное состояние, а он вот так вот себя повел», — заявил Познер.