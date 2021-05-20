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Познер вспомнил об интервью Ельцина и назвал его русским красавцем

Lenta.ru
1 час назад
Журналист Владимир Познер рассказал о том, как брал интервью у первого президента России Бориса Ельцина, когда тот еще работал в Госстрое. Его воспоминания опубликованы на сайте «Познер Online».
Познер поделился воспоминаниями о Ельцине: "Выглядел потрясающе"
Фото: ТАССТАСС
По словам журналиста, они с будущим президентом России договорились об интервью и встретились на Новом Арбате.
«Ко мне вышел навстречу Ельцин — он выглядел потрясающе. Серебристые волосы, розовые щеки, такие пронзительные голубые глаза, костюм как будто вшит прямо. Ну, замечательно. Хорошее рукопожатие. Такой русский красавец», — поделился Познер.
Затем они записали получасовое интервью, которое в итоге запретили — журналист объяснил это решение, назвав Ельцина «слишком хорошим». Вскоре после этого политик позвонил Познеру и сообщил, что видео «украли» и показали в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
Ельцин поинтересовался, не будет ли у журналиста из-за этого проблем, и предложил свою поддержку.
«Вы понимаете, он предложил мне свою защиту. Эти люди таким не отличаются. Понятие благодарности не входит в их обычное состояние, а он вот так вот себя повел», — отметил Познер.
Ранее Познер объяснил, почему многие россияне негативно относятся к последнему советскому лидеру Михаилу Горбачеву. Журналист также порассуждал о том, почему некоторые испытывают ненависть к политику даже спустя десятилетия.
Общество,Владимир Познер,Борис Ельцин,Михаил Горбачев,Минстрой,
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