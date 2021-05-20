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Вице-мэр Москвы предложила ввести штрафы для людей, не следящих за здоровьем

Вести Подмосковьяиещё 4
22 минуты назад
Власти планируют рассмотреть вопрос о наложении штрафов для тех граждан, которые не следят за собственным состоянием здоровья. Об этом сообщает вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.
Накажут рублем: не следящих за здоровьем россиян оштрафуют
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По ее мнению, безответственное отношение к здоровью может вызвать небезопасность для окружающих людей. Те, кто не пытается держать организм в порядке обязаны нести материальную ответственность.
Правительству следует обсудить данный вопрос, для того, чтобы россияне чувствовали ответственность перед соотечественниками. Такое нововведение позволит защитить здоровье окружающих
Ранее сообщалось, что москвичам теперь доступно медицинское обследование на базе 58 центров «Мои документы». На сегодняшний день проведено уже более 100 тысяч обследований. Услуга абсолютно бесплатна, а также занимает 7-10 минут. Все результаты можно направить в электронную медицинскую карту, а также распечатать.
Общество,Москва,
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