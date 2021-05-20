Накажут рублем: не следящих за здоровьем россиян оштрафуют

Власти планируют рассмотреть вопрос о наложении штрафов для тех граждан, которые не следят за собственным состоянием здоровья. Об этом сообщает вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

По ее мнению, безответственное отношение к здоровью может вызвать небезопасность для окружающих людей. Те, кто не пытается держать организм в порядке обязаны нести материальную ответственность.

Правительству следует обсудить данный вопрос, для того, чтобы россияне чувствовали ответственность перед соотечественниками. Такое нововведение позволит защитить здоровье окружающих