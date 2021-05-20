Власти Египта обновили правила въезда для туристов

Контактировавшим с зараженными COVID-19 позволят пройти бесплатное медобследование и оставаться в гостинице без дополнительных трат до окончания карантина.

Уточняется, что путешественники должны носить маски на борту самолета, в аэропорту, во время трансфера, на экскурсиях в музеях и при поездке в гостиничном лифте.