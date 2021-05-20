Власти Египта обновили правила въезда для туристов

Согласно последней информации, все прибывающие в Египет обязаны предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, который был сделан не позднее 72 часов до вылета. Туристы, прилетающие в аэропорты Шарм-эш-Шейха
, Хургады, Табы, Марса-Алама и Луксора, получат возможность сдать анализ на месте, заплатив 30 долларов наличными. После этого гости будут доставлены в отель. Если результат теста будет положительным, то в гостинице путешественников разместят в отдельных номерах, покрыв их расходы по проживанию и питанию.