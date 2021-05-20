Закручивающиеся в воронку тучи над Кингисеппом запечатлели на видео

На кадрах можно увидеть закручивающиеся в воронку тучи, напоминающую угрожающий глаз. Очевидцы отмечают, что так выглядело предгрозовое небо. Напомним, что вечером 18 мая на несколько районов Ленобласти обрушилась непогода: ливень, гром и молнии.