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Закручивающиеся в воронку тучи над Кингисеппом запечатлели на видео

Александр Кузьмин
1 час назад
Необычное природное явление увидели жители Ленинградской области. Видео публикует telegram-канал «1703».
На кадрах можно увидеть закручивающиеся в воронку тучи, напоминающую угрожающий глаз. Очевидцы отмечают, что так выглядело предгрозовое небо. Напомним, что вечером 18 мая на несколько районов Ленобласти обрушилась непогода: ливень, гром и молнии.
Общество,Видео,Ленинградская Область,Кингисепп,
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