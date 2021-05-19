Ростовская учительница уволилась из-за конфликта с ученицей

Конфликт между педагогом и ученицей снимали одноклассники девочки. Позже они опубликовали запись в местных пабликах.

После инцидента руководство школы организовало внутреннюю проверку. Не дожидаясь ее окончания, педагог написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Как сообщал «Рамблер», в марте в Омской области учительница избила второклассника указкой и грязной тряпкой из-за того, что он плохо вел себя на уроке, а затем предложила его одноклассникам самим «разобраться» с непослушным учеником.