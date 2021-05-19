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Ростовская учительница уволилась из-за конфликта с ученицей

Вероника Полынина
32 минуты назад
Учительница из Ростовской области уволилась после скандала, разгоревшегося из-за попытки смыть яркий макияж старшеклассницы.
Ростовская учительница уволилась из-за конфликта с ученицей
Фото: РамблерРамблер
Как пишет «Комсомольская правда», учительница отчитала школьницу за слишком яркий макияж, а затем подвела ее к раковине и начала умывать ей лицо.
Конфликт между педагогом и ученицей снимали одноклассники девочки. Позже они опубликовали запись в местных пабликах.
«Ты правда, не догоняешь, как себя вести? Сейчас ты узнаешь, как вас воспитывать надо. Посмотрите на нее, красавица. Пришла она мне нервы трепать. Убирай все немедленно. Немедленно пошла и привела себя в нормальный вид», - говорит учительница на записи.
После инцидента руководство школы организовало внутреннюю проверку. Не дожидаясь ее окончания, педагог написала заявление об увольнении по собственному желанию.
Источник «КП» также утверждает, что учительница извинилась перед девочкой.
Как сообщал «Рамблер», в марте в Омской области учительница избила второклассника указкой и грязной тряпкой из-за того, что он плохо вел себя на уроке, а затем предложила его одноклассникам самим «разобраться» с непослушным учеником.
Общество,Комсомольская правда,Ростовская Область,
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