Умерла советская актриса Галина Новожилова

Заслуженная артистка РСФСР, актриса театра и кино, радиоведущая Галина Новожилова умерла на 99-м году жизни. Об этом сообщили в Российском академическом молодежном театре.

В РАМТ Новожилова играла с 1945 года по 2003 год. Галина Григорьевна родилась 22 ноября 1922 года. Она не только играла в театре и кино, но также вела программы "С добрым утром!", "Пионерская зорька" на Всесоюзном радио.