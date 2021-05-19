Умерла советская актриса Галина Новожилова

Заслуженная артистка РСФСР, актриса театра и кино, радиоведущая Галина Новожилова умерла на 99-м году жизни. Об этом сообщили в Российском академическом молодежном театре.
Фото: kino-teatr.rukino-teatr.ru
"9 мая ушла из жизни заслуженная артистка РФ Галина Григорьевна Новожилова. Наши соболезнования родным и близким. Светлая память! О времени и месте прощания будет объявлено дополнительно.", – говорится в сообщении.
В РАМТ Новожилова играла с 1945 года по 2003 год. Галина Григорьевна родилась 22 ноября 1922 года. Она не только играла в театре и кино, но также вела программы "С добрым утром!", "Пионерская зорька" на Всесоюзном радио.
Новожилова озвучивала мультфильмы и аудиокниги. Награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.