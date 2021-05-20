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Россиянам увеличат выплаты по уходу за ребенком

Lenta.ruиещё 6
12 минут назад
С 1 сентября больничные по уходу за болеющим ребенком до лет будут выплачиваться в размере 100 процентов от среднего заработка. Ежегодно это будет касаться полутора миллионов россиян, пишет РИА Новости.
Выплаты по уходу за ребенком увеличат
Фото: Павел Бедняков / РИА НовостиПавел Бедняков / РИА Новости
Как сообщает издание, выплата «нетрудоспособности в размере 100 процентов от среднего заработка вне зависимости от стажа работника, если больничный выдан для ухода за ребенком до семи лет включительно, начнется с 1 сентября».
По общему правилу, размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от страхового стажа. При наличии опыта более пяти лет можно внести лишь 60 процентов суммы.
21 апреля в ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин сделал несколько заявлений о поддержке российских семей. В начале мая президент утвердил список поручений и определил срок их исполнения.
Общество,Владимир Путин,РИА Новости,
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