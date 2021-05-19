В посте Рапопорт сравнила себя с ребенком, который ждет «нового года, и в итоге, просматривая чуть ли не с лупой каждый скриншот, себя не находишь, параллельно наблюдая, как радуются своему присутствию в видео куча знакомых тебе и незнакомых женщин, и их друзей». После этого, пишет активистка, «превращаешься в ребенка, которого единственного в классе не позвали на день рождения, и он во время праздника сидит один и не прекращая гадает, что же именно с ним было не так, чем он оказался нехорош, недостоин».