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Медведев заявил, что мир должен отказаться от "вакцинного национализма"

Газета.Ruиещё 2
1 час назад
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал страны отказаться от практики "вакцинного национализма". Об этом сообщает ТАСС.
Медведев призвал к взаимному признанию вакцин
Фото: ТАССТАСС
Он также призвал прийти к взаимному признанию вакцин против коронавирусной инфекции.
"Безусловно, в ближайшее время нужно будет договориться и о правилах взаимного признания вакцин для целей трансграничных поездок", - заявил Медведев.
Кроме того, заместитель председателя Совета безопасности РФ напомнил, что данная тема является очень актуальной. По его словам, надо обеспечить общий доступ к вакцине, чтобы можно было проводить скоординированный подход.
Заместитель главы Совбеза уточнил, что надо взглянуть на традиционные юридические концепции прав и ответственности. Медведев обратил внимание, что в международно-правовом измерении нужно урегулировать отношения по поводу вакцинации от новых инфекций. Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19.
Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
Общество,Дмитрий Медведев,Российский фонд прямых инвестиций,Совет безопасности РФ,
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