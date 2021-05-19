Медведев призвал к взаимному признанию вакцин

Он также призвал прийти к взаимному признанию вакцин против коронавирусной инфекции.
"Безусловно, в ближайшее время нужно будет договориться и о правилах взаимного признания вакцин для целей трансграничных поездок", - заявил Медведев.
Кроме того, заместитель председателя Совета безопасности РФ напомнил, что данная тема является очень актуальной. По его словам, надо обеспечить общий доступ к вакцине, чтобы можно было проводить скоординированный подход.
Заместитель главы Совбеза уточнил, что надо взглянуть на традиционные юридические концепции прав и ответственности. Медведев обратил внимание, что в международно-правовом измерении нужно урегулировать отношения по поводу вакцинации от новых инфекций. Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19.