Открыть Россию для всех: Мишустин ввел дистанционную регистрацию

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о переводе процедуры регистрации по месту жительства и месту временного пребывания в электронный формат, сообщили в пресс-службе правительства.

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«Зарегистрироваться по месту жительства или по месту временного пребывания станет проще благодаря переводу этих госуслуг в электронный формат. Так, для получения прописки будет достаточно посетить регистрирующий орган всего один раз. Такая возможность появится у тех, кто подал заявление о регистрации через портал госуслуг. После обработки запроса гражданину останется только проставить отметку о регистрации в паспорт», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Оформить временную регистрацию можно будет полностью дистанционно (по почте или на едином портале). Также постановление устанавливает, что услуги должны предоставляться на основе принципа экстерриториальности: граждане смогут выбрать орган учета в пределах городского округа или муниципального района, а в городах федерального значения – любое профильное подразделение на их территории.

Ранее по поручению президента России Владимира Путина была принята концепция миграционной политики на 2019–2025 годы, среди ключевых задач которой – открыть Россию для всех, кто хочет здесь жить и работать, упростить правила въезда и процедуру предоставления российского гражданства, всячески стимулировать переселение в Россию соотечественников.

Желающих переселиться в Россию из других стран становится все меньше – и это особенно печально на фоне снижения рождаемости в стране. Жители Украины , например, все больше предпочитают уезжать в Польшу , а узбеки – в Азербайджан . Самое парадоксальное, что Россия сама ставит препятствия для легализации столь необходимых стране рабочих рук.

В прошлом году в России установлен «антирекорд» миграционного прироста населения. Приток снизился до 124,9 тыс. человек и не позволил компенсировать усилившуюся естественную убыль населения. Об этом свидетельствует доклад, представленный Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

Туркмении. Составители доклада отмечают, что это самый низкий показатель с 1991 года. По данным экспертов, больше всего сократилось количество мигрантов с Украины и из Узбекистана (стран, которые, заметим, в общественном сознании ассоциируются с большими потоками гастарбайтеров в Россию). По данным Росстата, в прошлом году число приезжающих в Россию украинских «заробитчан» снизилось более чем в три раза. Эту тенденцию еще летом 2018 года фиксировали эксперты РАНХиГС. В докладе отмечен также спад миграционных потоков из бывших советских республик, за исключением Азербайджана, Армении

Обмеление миграционного потока происходит на фоне возрастающей естественной убыли населения в России. Число родившихся в прошлом году составило 1,5 млн, это на 90,5 тыс. меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За прошлый год естественная убыль населения России составила 218,4 тыс. человек.

В публикации на официальном сайте РАНХиГС отмечается: даже при росте рождаемости и оптимистическом сокращении смертности нашей стране для поддержания численности населения на текущем уровне требуется миграционный прирост на уровне порядка 200–250 тысяч человек в год. Если в 2017-м прибывшие полностью компенсировали естественную убыль (был зафиксирован хоть и минимальный, но прирост – на 77 тысяч человек), то в прошлом году естественная убыль населения была возмещена за счет приезжающих иностранцев только на 57,2%.

Один из авторов исследования – ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Никита Мкртчян назвал ошибочными выводы о том, что трудовым мигрантам разонравилась Россия (как об этом написали некоторые наблюдатели после знакомства с исследованием). «Когда мы пишем о том, что у нас маленький миграционный прирост, что их 125 тысяч – речь идет о долговременной миграции. Это разница между прибывшими в Россию надолго и выбывшими из Росси надолго, условно иммигрантами и эмигрантами. Трудовых мигрантов у нас меньше не стало в прошлом году», – пояснил Мкртчян газете ВЗГЛЯД.

При этом эксперт пояснил, что примерно с 2014 года миграционный прирост снижается. По его прогнозу, ежегодно разница между прибывшими и выбывшими будет составлять только 150–200 тысяч.

«Я не вижу факторов, чтобы миграционный поток начал расти, – полагает Мкртчян. – Он может возрасти в результате каких-то действий ФМС – если они начнут в упрощенном порядке давать гражданство или активизируют усилия по привлечению соотечественников. Это будет действенно в течение 1–2 лет. Но в целом на долгосрочную перспективу у нас, кроме постсоветского пространства, нет новых миграционных доноров, причем старые доноры потихонечку отваливаются (такие, как Молдавия, Украина, я уж не говорю о странах Балтии). Закавказье тоже отваливается. И остается Средняя Азия, откуда больше ехать некуда, кроме как к нам».

С точки зрения заработков, добавил он, Россия становится менее привлекательной для мигрантов. Зарплата в странах ЕС выше, а социальных гарантий – больше.

«У нас есть преимущество – русский язык. Но те, кто родились уже в 90-е годы, в СССР не жили, с русским языком у них не все так хорошо», – подытожил Мкртчян.

Стабильный приток мигрантов в Россию может идти только из стран Средней Азии, отмечают эксперты РАНХиГС. Однако Казахстан и Азербайджан с ростом их экономик вступили в конкуренцию с Россией за среднеазиатские миграционные потоки. При этом специалисты Высшей школы экономики и РАНХиГС в совместном докладе поясняли: жители стран к западу от России, в частности Украины и Молдавии, охотнее едут работать в Польшу и страны Западной Европы. Миграционный поток из Грузии также обратился на Запад.

Заметим, что статистическая служба Евросоюза (Евростат) вроде бы фиксирует тот же процесс, что и наши статистики: спад миграционного потока. Но речь идет прежде всего о беженцах с Ближнего Востока и из Северной Африки. Однако при этом действительно растет поток мигрантов в Европу с Востока – с Украины. Украинцы получили наибольшее количество новых видов на жительство в Евросоюзе – почти 662 тысячи, намного опередив сирийских беженцев, отмечало украинское издание «Сегодня».

В общем, «заробитчанам» стало проще попадать в Европу.

«Максимально облегчена процедура трудоустройства украинцев, которые приезжают, например, в Польшу. Чтобы устроиться там на работу – работодатель просто отправляет бланк, который стоит меньше 10 евро, в министерство труда. И после этого пребывание человека в Польше официально легализовано», – сказала газете ВЗГЛЯД председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ) Лариса Шеслер.

Сегодня около двух миллионов украинцев законно работают в Польше, и Варшава от этого выигрывает, получая квалифицированную дешевую рабочую силу. Кроме того, в польских вузах обучается порядка 40 тысяч украинских студентов.

«В целом западные страны поняли, что поток мигрантов с Украины гораздо лучше, чем поток беженцев из стран Северной Африки и Ближнего Востока, потому что украинцы не претендуют на пособия, весьма законопослушны и готовы работать легально. Кроме того, любой гражданин Украины, хорошо знающий украинский язык, за несколько месяцев практики легко осваивает польский язык, что также снимает языковые барьеры», – отметила собеседница.

«Правда, поляки озабочены, что некоторые украинцы не хотят оставаться в Польше, так как имеют возможность потом двигаться дальше на Запад – в Чехию, Германию и Италию. И в том числе из-за этого Россия теряет привлекательность для мигрантов с Украины», – резюмировала Шеслер.

В России предпринимаются меры к тому, чтобы переломить негативную тенденцию. В ноябре прошлого года была принята разработанная по поручению Владимира Путина концепция миграционной политики на 2019–2025 годы. Среди ее ключевых задач – открыть Россию для всех, кто хочет здесь жить и работать, упростить правила въезда и процедуру предоставления российского гражданства, всячески стимулировать переселение в Россию соотечественников. В ближайшем будущем планируется внести поправки в закон «О гражданстве» – в частности, отменить регистрацию по месту жительства для желающих получить гражданство России.

Что касается экс-граждан Украины, получивших наше гражданство, то планируются поправки, которые помогут получать таким людям работу в российских госорганах, включая МВД и спецслужбы. Ожидается, что в весеннюю сессию Дума может одобрить целый пакет поправок, которые должны облегчить и получение гражданства, и процесс переселения в Россию.

Пока что дело обстоит не лучшим образом, констатирует председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ) Лариса Шеслер. «Приток мигрантов в Россию в последние годы по большей части состоял из беженцев из Донбасса. В 2014 году их было более 400 тысяч – тех, кто получил временное убежище. К сожалению, за пять прошедших лет с момента начала конфликта на Украине ситуация в российском миграционном законодательстве кардинально не изменилась», – отмечает Шеслер.

По ее словам, украинские граждане сталкиваются с большими сложностями и затратами при попытке легализоваться в России. За эти годы порядка 400 тысяч человек получили российское гражданство, но для пяти лет – это мало, считает Шеслер.

«Сегодня некоторыми преимуществами обладают люди с паспортами ЛНР и ДНР, однако для подавляющего большинства выходцев с Украины сохраняется режим «90 на 180» – то есть в течение полугода человек может находиться в России только 90 дней, а остальные три месяца должен находиться не в России. И вот за эти 90 дней мало кому удается надлежащим образом оформить российские документы, из-за чего люди просто уезжают обратно или в другие страны», – пояснила председатель СППУ.

Цены на регистрацию в Москве на черном рынке начинаются от 1 тысячи рублей — столько стоит временная прописка. За постоянную придется заплатить около 50 тысяч, рассказали юристы, опрошенные РИА Новости.

По данным экспертов, нелегальную прописку в Москве в основном покупают приезжие из бывших советских республик и других российских регионов. Как правило, в столицу они переселяются, чтобы больше зарабатывать, определить детей в хорошую школу и получить социальные льготы.

Стоимость черной прописки зависит от района и количества жильцов, зарегистрированных в квартире. Объявления о продаже временной регистрации обычно развешиваются на столбах около конечных станций метро, железнодорожных вокзалах и стройках. Фирмы, которые торгуют таким товаром, — как правило, однодневки, подчеркивают юристы. После получения денег они зачастую оставляют клиентов без документов.

За поддельную прописку предусмотрены штрафы. «Для физических лиц штраф составит 3-5 тысяч рублей. Собственники жилья, уличенные в махинациях, заплатят 5-7 тысяч рублей. А вот юридические лица рискуют попасть на штраф от 300 тысяч до 800 тысяч рублей», — сообщил председатель адвокатской коллегии «Князев и партнеры» Андрей Князев . По его словам, владельцы «резиновых квартир» могут быть привлечены и к уголовной ответственности.

В минувшем марте российский тележурналист, ведущий программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1» Андрей Малахов отказался от московской прописки. Телеведущий опубликовал в Instagram свое фото с паспортом в руках. На снимке отчетливо виден штамп о регистрации: журналист отныне прописан в родном городе Апатитах Мурманской области.

Статус апартаментов как нежилых помещений необходимо регулировать, потому что люди их покупают и испытывают определённые неудобства в правовом смысле. Отрасль существует, и задача правительства сделать так, чтобы людям было комфортно жить. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству Олег Мельниченко

В беседе с «Парламентской газетой» он объяснил, что несколько месяцев назад была создана рабочая группа, состоящая из сенаторов, представителей Минстроя и экспертов, в задачу которой выходило правовое урегулирование статуса апартаментов. По словам Мельниченко, теперь они будут считаться новым видом жилого помещения.

К апартаментам будут предъявляться несколько другие требования. К примеру, на многофункциональные дома не будут распространяться вопросы признания их аварийными или подлежащими сносу или реконструкции, — сказал он.

Владельцам апартаментов услуги ЖКХ будут считать как для нежилых помещений. Но они лишатся, например, субсидий или компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Россияне, которые решат покупать апартаменты, должны будут учитывать, что они лишатся любых налоговых преференций, то есть ставки будут тоже, как у нежилых помещений.

Если законопроект утвердят, то поправки будут внесены в Жилищный кодекс, а у граждан сразу появится право регистрироваться по месту проживания.

Ранее NEWS.ru сообщал, Министерство строительства и ЖКХ решило привести правила проектирования высотных зданий в более актуальный вид с целью повысить их безопасность. Речь идёт о проектировании и строительстве жилых зданий высотой более 75 м, общественных зданий выше 50 м, а также многофункциональных зданий, в которых помещения общественного назначения располагаются на высоте более 50 м.

«Будут запущены сервисы: "Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн", "Правосудие онлайн", "Рождение ребенка", "Утрата близкого человека", "Трудовая миграция онлайн", "Мое здоровье онлайн"», - объявил Чернышенко ТАСС.

На портале уже эффективно зарекомендовали себя сервисы, с помощью которых можно отправить заявление в электронной форме на поступление в вуз на очную бюджетную форму обучения («Поступление в вуз онлайн»), сообщить о возникновении прав на меры социальной поддержки («Социальная поддержка онлайн»), проследить за ходом исполнительного производства и дистанционно подать ходатайство («Цифровое исполнительное производство»).

На госуслугах также работают сервисы «Пенсия онлайн», «Трудовые отношения онлайн», «Оформление европротокола онлайн» и «Онлайн помощь при инвалидности».