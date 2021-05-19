Когда все закончится: в России появился новый праздник

Он поздравил фармацевтов с профессиональным праздником, поблагодарил их за «поистине важный труд» и пожелал «душевного тепла, благополучия и, конечно же, крепкого здоровья».

«Рамблер» писал, что ранее аптечные сети зафиксировали падение выручки январе-марте на 11,5% год к году. Эксперты связывают снижение спроса с ростом цен на лекарства, отсутствием всплеска заболеваемости гриппом и ОРВИ в этом году и экономией россиян, которые используют ранее сделанные запасы препаратов. В фармрознице надеются на изменение ситуации во второй половине 2021 года.