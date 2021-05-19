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Когда все закончится: в России появился новый праздник

Елена Прошина
34 минуты назад
Постановлением премьер-министра России Михаила Мишустина в России утвержден новый профессиональный праздник — День фармацевтического работника. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Когда все закончится: в России появился новый праздник
Фото: РамблерРамблер
Новый профессиональный праздник отмечается 19 мая.
В своем поздравлении с Днем фармацевтического работника министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что эта дата была выбрана не случайно: именно 19 мая 1581 года по указу Ивана Грозного в Москве была открыта первая аптека.
«Сегодня более 300 000 специалистов с высшим и средним специальным фармацевтическим образованием производят лекарственные препараты, обслуживают население в аптечных организациях, контролируют качество лекарств, работают на аптечных складах», - приводятся слова Мурашко на сайте Минздрава России.
Он поздравил фармацевтов с профессиональным праздником, поблагодарил их за «поистине важный труд» и пожелал «душевного тепла, благополучия и, конечно же, крепкого здоровья».
«Рамблер» писал, что ранее аптечные сети зафиксировали падение выручки январе-марте на 11,5% год к году. Эксперты связывают снижение спроса с ростом цен на лекарства, отсутствием всплеска заболеваемости гриппом и ОРВИ в этом году и экономией россиян, которые используют ранее сделанные запасы препаратов. В фармрознице надеются на изменение ситуации во второй половине 2021 года.
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