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Минюст предлагает создать реестр должников по алиментам

ТАССиещё 8
58 минут назад
Министерство юстиции предлагает создать реестр неплательщиков алиментов. Об этом сообщил в Совете Федерации министр юстиции Константин Чуйченко.
"У нас есть предложения, которые мы будем прорабатывать с Советом Федерации, общественностью. В частности, мы предлагаем создать отдельный реестр недобросовестных должников, которые обязаны уплачивать алименты и ввести для них определенные ограничения", - сказал он.
Чуйченко подчеркнул, что эти инициативы будут дополнительно прорабатываться. Как пояснили в Минюсте, планируется, что включение в данный реестр будет накладывать дополнительные обязанности на таких должников (например, информировать судебного пристава-исполнителя о предполагаемых поездках), а также повлечет автоматическое ограничение отдельных прав должника.
Также предлагается установить обязанность недобросовестных должников по алиментам после включения в реестр, а далее ежегодно, предоставлять судебному приставу-исполнителю декларацию о своем используемом имуществе и доходах.
Общество,Видео,Минюст РФ,Совет Федерации,
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