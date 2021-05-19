Чуйченко подчеркнул, что эти инициативы будут дополнительно прорабатываться. Как пояснили в Минюсте, планируется, что включение в данный реестр будет накладывать дополнительные обязанности на таких должников (например, информировать судебного пристава-исполнителя о предполагаемых поездках), а также повлечет автоматическое ограничение отдельных прав должника.