Пока вы спали: водителей предупредили о штрафе в 0,5 млн

«В случае отсутствия мирного урегулирования в разумные сроки, то есть в случае, если азербайджанские военные не вернутся на исходные позиции без предварительных условий, Вооруженные силы Армении оставляют за собой право решить вопрос другими способами, в том числе силой», — предупредили в Минобороны.
«С таким вооружением США смогут легко нанести удар по целям в России и Китае во время вероятного конфликта», — сообщает Popular Mechanics.
«Открытие границ для россиян в значительной степени увеличило качество и количество запросов, а за хорошие и интересные предложения идет настоящая борьба», — отмечают они.