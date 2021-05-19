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Пока вы спали: водителей предупредили о полумиллионном штрафе

Елена Прошина
1 час назад
Пока вы спали: водителей предупредили о штрафе в 0,5 млн
Фото: РамблерРамблер
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Водителям грозит штраф до 500 тысяч

Водителям грозит крупный штраф за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Об этом главный юрисконсульт компании «Правокард» Анна Куклева сообщила Autonews. Согласно статье 8.32 Кодекса об административных правонарушениях, нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение штрафа на граждан в размере четырех-пяти тысяч рублей, на должностных лиц — 20-40 тысяч, юридических лиц — 300-500 тысяч.

Против компании Трампа начали уголовное расследование

В США начато уголовное расследование в отношении компании бывшего президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters. Ранее, как сообщал «Рамблер», Генеральная прокуратура Нью-Йорка начала гражданское расследование против Trump Organization о том, не сообщала ли фирма ложные сведения для обеспечения ссуд и получения льгот. Вчера прокуратура объявила о смене характера расследования на уголовное.

Ереван пригрозил Баку силой

Армения может силой заставить военных Азербайджана вернуться на исходные позиции. Об этом сообщает пресс-служба ее Министерства обороны. Там обвинили Баку в осуществлении провокаций на границе 12-13 мая, оценили текущую ситуацию там как относительно спокойную и подчеркнули необходимость мирного урегулирования вопроса.
«В случае отсутствия мирного урегулирования в разумные сроки, то есть в случае, если азербайджанские военные не вернутся на исходные позиции без предварительных условий, Вооруженные силы Армении оставляют за собой право решить вопрос другими способами, в том числе силой», — предупредили в Минобороны.

Гиперзвуковое оружие США достанет до России

Новое гиперзвуковое оружие армии США сможет поражать цели на территории России. Об этом сообщает Popular Mechanics. «Гиперзвуковое оружие дальнего действия» (Long-Range Hypersonic Weapon, LRHW) устанавливается на грузовике, способно летать в 17 раз быстрее звука и поражать цели на расстоянии 1725 миль (2776 километров). Его испытания запланированы на 2023 год.
«С таким вооружением США смогут легко нанести удар по целям в России и Китае во время вероятного конфликта», — сообщает Popular Mechanics.

Россияне скупают жилье на Кипре

Среди россиян вырос спрос на недвижимость на Кипре. Об этом сообщает «Лента.ру». Согласно исследованию агентства Antaria Homes и компании MCA, в апреле 2021 года по сравнению апрелем 2020-го число сделок с недвижимостью на Кипре выросло на 285%, в январе-апреле — на 28%. Эксперты связывают это со снятием ограничений для иностранцев.
«Открытие границ для россиян в значительной степени увеличило качество и количество запросов, а за хорошие и интересные предложения идет настоящая борьба», — отмечают они.
Общество,Дональд Трамп,Министерство обороны,Генпрокуратура РФ,
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