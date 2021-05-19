Как заявили очевидцам сами супруги, лежачего мужчину доставили в медицинское учреждение по скорой. Но проводить операцию не стали, заверив, что это слишком рискованно. Транспортировать домой пациента медики отказались, сославшись на то, что у скорой нет таких полномочий. А такси обошлось бы семье слишком дорого.
В итоге супруга инвалида решила сама отвезти его домой – 3,5 километра пешком на каталке. К счастью, такой трудный путь проделывать не пришлось: женщину с дедушкой подвез водитель попутной машины. В больнице же после произошедшего инициировали служебную проверку.