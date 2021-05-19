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Правительство упростило процедуру получения прописки и временной регистрации

Lenta.ru
1 час назад
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении процедуры регистрации по месту жительства и месту временного пребывания, сообщили в пресс-службе правительства.
Мишустин упростил получение прописки и временной регистрации
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По новым правилам, гражданин может подать заявление о получении прописки онлайн через портал госуслуг. После одобрения заявки человеку необходимо явиться лично в регистрирующий орган и поставить отметку в паспорт.
Временную регистрацию теперь возможно оформить полностью дистанционно через госуслуги, а свидетельство получить по почте.
Услуги по регистрации можно получить в любом органе учета в пределах городского округа или муниципального района. В городах федерального значения — в любом профильном подразделении.
Ранее сообщалось, что цена за временную регистрацию на черном рынке в Москве может начинаться от одной тысячи рублей, за постоянную стоит около 50 тысяч.
Общество,Михаил Мишустин,
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