Мишустин упростил получение прописки и временной регистрации

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении процедуры регистрации по месту жительства и месту временного пребывания, сообщили в пресс-службе правительства.

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По новым правилам, гражданин может подать заявление о получении прописки онлайн через портал госуслуг. После одобрения заявки человеку необходимо явиться лично в регистрирующий орган и поставить отметку в паспорт.

Временную регистрацию теперь возможно оформить полностью дистанционно через госуслуги, а свидетельство получить по почте.

Услуги по регистрации можно получить в любом органе учета в пределах городского округа или муниципального района. В городах федерального значения — в любом профильном подразделении.