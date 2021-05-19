"Последний день": главред покинул "Ведомости"

Шмаров возглавил газету в июне 2020 года. Он начал исполнять обязанности главного редактора "Ведомостей" через несколько дней после того, как Демьян Кудрявцев
, Владимир Воронов
и Мартин Помпадур объявили, что предварительно договорились о продаже газеты владельцу издания "Версия" Константину Зятькову и управляющему директору Arbat Capital Алексею Голубовичу
. Голубович в апреле вышел из сделки, Зятьков поступил так же в конце мая. Единственным владельцем "Ведомостей" в начале июня стал основатель уральского ресурса "Федералпресс" Иван Еремин
.