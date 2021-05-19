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Андрей Шмаров покидает пост главного редактора "Ведомостей"

ТАССиещё 3
1 час назад
Главный редактор газеты "Ведомости" Андрей Шмаров покидает пост. Об этом ТАСС рассказал источник в редакции издания.
"Последний день": главред покинул "Ведомости"
Фото: Из личного архива Андрея ШмароваИз личного архива Андрея Шмарова
"Шмаров завершает работу на посту главного редактора. Сегодня его последний день в этой должности", - сказал собеседник агентства.
Шмаров возглавил газету в июне 2020 года. Он начал исполнять обязанности главного редактора "Ведомостей" через несколько дней после того, как Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов и Мартин Помпадур объявили, что предварительно договорились о продаже газеты владельцу издания "Версия" Константину Зятькову и управляющему директору Arbat Capital Алексею Голубовичу. Голубович в апреле вышел из сделки, Зятьков поступил так же в конце мая. Единственным владельцем "Ведомостей" в начале июня стал основатель уральского ресурса "Федералпресс" Иван Еремин.
Общество,Андрей Шмаров,Иван Еремин,Владимир Воронов,Алексей Голубович,Демьян Кудрявцев,Ведомости,ИТАР-ТАСС,
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