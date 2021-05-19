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Удар молнии в купол Исаакиевского собора в Петербурге попал на видео

Александр Кузьмин
1 час назад
Молния попала в крест Исаакиевского собора в центра Санкт-Петербурга. Появившиеся в социальных сетях видео уже набрало более 70-ти тысяч просмотров.
Редкий кадр удалось запечатлеть популярному в instagram блогеру Сергею Сухову.
После пурпурных раскатов на картинке видно, что небо прошивает бирюзовая ломанная линия, она идёт прямиком к центру купола.
«Такая погода Петербургу очень к лицу» - написал в своём аккаунте Сергей.
Напомним, что в городе не Неве 18 мая бушевала гроза.
Общество,Видео,Сергей Сухов,Санкт-Петербург,
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