В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

На Петербург обрушился мощный ураган

Вероника Полынина
1 час назад
Санкт-Петербург и Ленинградскую область накрыло мощной грозой и ураганным ветром, сообщает портал 78.ru.
Порывы ветра достигали 16 км/ч.
По предварительным данным, пострадали восемь автомобилей, упали как минимум 20 деревьев, пять дорожных знаков и светофоров.
Спасателям также приходилось совершать выезды из-за угрозы падения кровли, протекающих крыш, затопленных помещений и обрывов проводов.
Из-за резко начавшейся грозы на части улиц в центре города остановилось движение, услуги такси значительно подорожали.
На Каменном острове дерево упало на трамвайные пути, один из трамваев завалился на такси. Под Лугой 6 тысяч человек остались без света.
В официальном сообщении МЧС говорится, что на 21:00 пострадавших людей в Петербурге не было, однако «Фонтанка» сообщила об обрушении крыши фастфуда возле метро «Пионерская». По информации от очевидцев, в нем пострадали два человека.
Общество,Видео,МЧС,Фонтанка.Ру,Санкт-Петербург,Ленинградская Область,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители