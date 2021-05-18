На Петербург обрушился мощный ураган

По предварительным данным, пострадали восемь автомобилей, упали как минимум 20 деревьев, пять дорожных знаков и светофоров.

На Каменном острове дерево упало на трамвайные пути, один из трамваев завалился на такси. Под Лугой 6 тысяч человек остались без света.