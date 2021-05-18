На Петербург обрушился мощный ураган

Порывы ветра достигали 16 км/ч.
По предварительным данным, пострадали восемь автомобилей, упали как минимум 20 деревьев, пять дорожных знаков и светофоров.
Спасателям также приходилось совершать выезды из-за угрозы падения кровли, протекающих крыш, затопленных помещений и обрывов проводов.
Из-за резко начавшейся грозы на части улиц в центре города остановилось движение, услуги такси значительно подорожали.
На Каменном острове дерево упало на трамвайные пути, один из трамваев завалился на такси. Под Лугой 6 тысяч человек остались без света.
В официальном сообщении МЧС
говорится, что на 21:00 пострадавших людей в Петербурге не было, однако «Фонтанка»
сообщила об обрушении крыши фастфуда возле метро «Пионерская». По информации от очевидцев, в нем пострадали два человека.