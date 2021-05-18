60% населения: Попова назвала условие окончания эпидемии COVID

Для завершения эпидемии новой коронавирусной инфекции в России минимум 60% населения должны пройти вакцинацию, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с kp.ru.

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В качестве примера она привела грипп, эпидемии которого удалось избежать из-за того, что 60% россиян сделали от него прививку.

«Вот гриппом мы не болели, потому что привили 60% совокупного населения. Если нам удастся как можно раньше [привить такой же процент населения от коронавируса], < > у нас наступит другая жизнь, по качеству очень близкая к тому, что у нас было два года назад < > И мне очень хочется верить, что мы это сделаем раньше, чем наступит осень», — заявила Попова.

Ранее глава Роспотребнадзора рассказала, что на данный момент основной задачей является пандемия без локдауна.

За весь период пандемии в России выявлено более 4,9 млн случаев заражения коронавирусом, из них более 116 тыс. — с летальным исходом. Выздоровели более 4,5 млн человек.