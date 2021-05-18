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Попова рассказала, когда в России закончится эпидемия COVID-19

Газета.Ru
24 минуты назад
Для завершения эпидемии новой коронавирусной инфекции в России минимум 60% населения должны пройти вакцинацию, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с kp.ru.
60% населения: Попова назвала условие окончания эпидемии COVID
Фото: EPA/ТАССEPA/ТАСС
В качестве примера она привела грипп, эпидемии которого удалось избежать из-за того, что 60% россиян сделали от него прививку.
«Вот гриппом мы не болели, потому что привили 60% совокупного населения. Если нам удастся как можно раньше [привить такой же процент населения от коронавируса], < > у нас наступит другая жизнь, по качеству очень близкая к тому, что у нас было два года назад < > И мне очень хочется верить, что мы это сделаем раньше, чем наступит осень», — заявила Попова.
Ранее глава Роспотребнадзора рассказала, что на данный момент основной задачей является пандемия без локдауна.
За весь период пандемии в России выявлено более 4,9 млн случаев заражения коронавирусом, из них более 116 тыс. — с летальным исходом. Выздоровели более 4,5 млн человек.
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».
Общество,Анна Попова,Российский фонд прямых инвестиций,Роспотребнадзор,Комсомольская правда,Россия,
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