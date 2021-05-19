«Чем он знаменит»: Жалобы Гаркалина на маленькие гонорары возмутили россиян

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Ранее актер дал интервью, в котором пожаловался на маленькие гонорары за спектакли. Гаркалин сообщил, что за одну постановку ему платят, в лучшем случае, 80 тыс. рублей. За 40 тыс. артист выступать отказывается.

«Суммы, которые мне предлагают в театре, не соответствуют моим представлениям о том, как может оплачиваться мой труд. За спектакль в лучшем случае платят 80 тыс. рублей, в худшем — 50», — признался народный артист.

В среднем он отыгрывает около пяти спектаклей в месяц. Пользователи соцсетей отметили, что жанр, в котором играет артист, не требует особых усилий.

«А чем он знаменит? Играл в кино каких-то придуманных дурачков, да и в спектаклях то же самое. Хотя бы одна роль запоминающаяся есть?» — написал один из пользователей сети.