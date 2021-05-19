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«Чем он знаменит»: Жалобы Гаркалина на маленькие гонорары возмутили россиян

Елена Прошина
46 минут назад
Россияне в соцсетях раскритиковали народного артиста России Валерия Гаркалина за жалобы на маленькие гонорары. Как передает сайт «Слово и дело», его слова звучат как «издевательство».
«Чем он знаменит»: Жалобы Гаркалина на маленькие гонорары возмутили россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ранее актер дал интервью, в котором пожаловался на маленькие гонорары за спектакли. Гаркалин сообщил, что за одну постановку ему платят, в лучшем случае, 80 тыс. рублей. За 40 тыс. артист выступать отказывается.
«Суммы, которые мне предлагают в театре, не соответствуют моим представлениям о том, как может оплачиваться мой труд. За спектакль в лучшем случае платят 80 тыс. рублей, в худшем — 50», — признался народный артист.
В среднем он отыгрывает около пяти спектаклей в месяц. Пользователи соцсетей отметили, что жанр, в котором играет артист, не требует особых усилий.
«А чем он знаменит? Играл в кино каких-то придуманных дурачков, да и в спектаклях то же самое. Хотя бы одна роль запоминающаяся есть?» — написал один из пользователей сети.
Также «Рамблер» писал о реакции людей на сообщение Георгия Черданцева о своей «нищинской» зарплате. Как рассказал комментатор в интервью одному из спортивных YouTube-каналов, в год он зарабатывает около 45 млн. рублей.
Общество,Валерий Гаркалин,Георгий Черданцев,Россия,
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