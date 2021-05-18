Скончался актер Владимир Федоров

На 83-м году жизни скончался российский актер Владимир Федоров , известный по роли в фильме «Двенадцать стульев». О смерти сообщили родственники.

Фото: Кадр из фильма "Через тернии к звездам" Кадр из фильма "Через тернии к звездам"

«Друзья мои и други, дела мои неважнецкие. Противно болею. Мне уже стукнуло 82 года. Диагноз непонятен», – написал в Facebook актер.

Последние несколько лет Владимир Федоров боролся с неизвестной болезнью. По его предположениям, у него началась сердечная недостаточность. Но найти компетентного врача, который поставит правильный диагноз, так и не получилось.

Несмотря на блестящую карьеру и роли в фильмах «Двенадцать стульев», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Кин-дза-дза!» и «Собачье сердце», у Федорова была минимальная пенсия.

Некоторые знакомые мужчины называют именно отсутствие денег причиной смерти. Ведь если бы предоставилась возможность, то актер бы прошел обследование и выявил причину плохого самочувствия.