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Скончался актер фильма «Двенадцать стульев» Владимир Федоров

РИА "ФедералПресс"
1 час назад
На 83-м году жизни скончался российский актер Владимир Федоров, известный по роли в фильме «Двенадцать стульев». О смерти сообщили родственники.
Скончался актер Владимир Федоров
Фото: Кадр из фильма "Через тернии к звездам"Кадр из фильма "Через тернии к звездам"
«Друзья мои и други, дела мои неважнецкие. Противно болею. Мне уже стукнуло 82 года. Диагноз непонятен», – написал в Facebook актер.
Последние несколько лет Владимир Федоров боролся с неизвестной болезнью. По его предположениям, у него началась сердечная недостаточность. Но найти компетентного врача, который поставит правильный диагноз, так и не получилось.
Несмотря на блестящую карьеру и роли в фильмах «Двенадцать стульев», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Кин-дза-дза!» и «Собачье сердце», у Федорова была минимальная пенсия.
Некоторые знакомые мужчины называют именно отсутствие денег причиной смерти. Ведь если бы предоставилась возможность, то актер бы прошел обследование и выявил причину плохого самочувствия.
Родственники и вдова актера ситуацию никак не комментируют, сообщает Starhit.
Общество,Владимир Федоров,StarHit,
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