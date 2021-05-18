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Назвавшего Кадырова шайтаном 15-летнего комментатора нашли под Москвой

Lenta.ruиещё 2
18 мая 2021
Родственники молодого человека, назвавшего Рамзана Кадырова шайтаном, извинились перед главой Чеченской Республики, сообщает ЧГТРК «Грозный» в своем Instagram-аккаунте.
«Шайтана» нашли под Москвой: семья извинилась перед Кадыровым
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Телерадиокомпания сообщает, что страница, с которой был оставлен комментарий, принадлежала 15-летнему подростку. Отмечается, что он — выходец из Дагестана, но живет с семьей в подмосковном Чехове. В ответном видеообращении его отец публично принес извинения Кадырову «за неправильное воспитание сына, за то, что не смог вырастить достойного сына». Сам подросток также появился в кадре, но ничего не сказал.
«Я гарантирую вам, что займусь воспитанием сына всерьез в соответствии с нашим домом — Кавказом», — добавил отец.
Прощения попросили и другие родственники молодого человека, заявив, что им стыдно за поведение школьника, и что подросток сам осознал свою вину.
17 мая один из пользователей во время прямого эфира Кадырова в Instagram назвал его шайтаном. Тот заметил комментарий, прочитал его вслух, сделал скриншот и заявил, что автор этой записи перестанет спать ночами, а «сейчас составит завещание и будет плакать».
«Посмотрим, кто из нас шайтан. Я очень много шайтанов уничтожал и тебя тоже уничтожу», — сказал глава Чечни.
Общество,Рамзан Кадыров,Чеченская Республика,Москва,
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