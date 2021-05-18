Россияне опасаются бронировать путевки заранее

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Туристы абсолютно точно готовы путешествовать и не готовы отказываться от поездок даже в сложной ковидной истории. Но планируя их и имея твердое намерение поехать отдохнуть, туристы это делают в последний момент. Глубина продаж сейчас очень небольшая, максимум — две-три недели», - сказала Ломидзе.

Она отметила, что в 2019 году глубина бронирования в среднем составляла два-три месяца.

По ее словам, сейчас активно продаются путевки на май и июнь, бронирование на вторую половину лета только начинает набирать обороты.

По словам Ломидзе, туристы опасаются бронировать заранее из-за возможности изменения эпидемиологической ситуации внутри России и внезапного закрытия зарубежных стран.

В первую очередь, туристы раскупают четырех- и пятизвездочные отели как в России, так и за рубежом.