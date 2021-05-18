Россияне опасаются бронировать путевки заранее

«Туристы абсолютно точно готовы путешествовать и не готовы отказываться от поездок даже в сложной ковидной истории. Но планируя их и имея твердое намерение поехать отдохнуть, туристы это делают в последний момент. Глубина продаж сейчас очень небольшая, максимум — две-три недели», - сказала Ломидзе.
Она отметила, что в 2019 году глубина бронирования в среднем составляла два-три месяца.
По ее словам, сейчас активно продаются путевки на май и июнь, бронирование на вторую половину лета только начинает набирать обороты.
По словам Ломидзе, туристы опасаются бронировать заранее из-за возможности изменения эпидемиологической ситуации внутри России и внезапного закрытия зарубежных стран.
В первую очередь, туристы раскупают четырех- и пятизвездочные отели как в России, так и за рубежом.
Как сообщал «Рамблер», интерес россиян к Исландии, Мальте и Португалии резко возрос после возобновления авиасообщения с этими странами. По данным Avasales, пользователи искали билеты в Исландию в 3,2 раза чаще, чем обычно. Интерес путешественников к Мальте вырос в 3,8 раза. Билеты в Португалию искали в 2,1 раза чаще.