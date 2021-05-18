Пенсионном фонде России до 1 июня некоторые социальные выплаты назначаются по упрощенному порядку. С начала лета вернется прежний порядок, напоминают в организации.

«До 1 июня продлён упрощённый порядок назначения целого ряда социальных выплат. Это касается отдельных видов пенсий и пособий, а также продления и пересчета ранее назначенных мер поддержки. Пока их можно оформить дистанционно. Со следующего месяца должен вернуться прежний порядок работы с документами», — пишет издание Life.ru.

Также с первого летнего месяца вступает в силу ряд изменений. Так, повышенная пенсия северянам теперь будет зависеть от района проживания. Пенсионеры раз в год лично должны предоставлять в ПФР заявление, подтверждающее фактическое место жительства для получения выплат. Сообщается также, что без регистрации можно получить только социальную пенсию — для этого нужно написать заявление и раз в год подтверждать свое место жительства.

Российское законодательство предусматривает три вида пенсий, каждый из которых имеет подвиды, при этом некоторые категории граждан могут получать пенсии сразу двух видов. Об этом рассказал адвокат Денис Спицын в беседе с «Российской газетой».

Он пояснил, что по закону претендующий на несколько пенсии россиянин получает одну наибольшую из доступных ему выплат, однако существует ряд исключений. В частности, две пенсии могут получать граждане с инвалидностью, полученной в результате боевых действий, а также ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны.

Кроме того, двойная пенсия предусмотрена для семей погибших военнослужащих, некоторых категорий военных, пенсионеров с почетным званием «Житель блокадного Ленинграда» и служащих федеральных государственных структур со стажем не менее 15 лет.

«Двойная пенсия не является повышенной. Самого термина «повышенная пенсия» в действующем законодательстве не предусмотрено, существуют определенные виды социальных выплат, которые могут быть выше установленных для остальных категорий граждан», – добавил адвокат.

Ряд категорий россиян имеют право на досрочную пенсию. В частности, речь идет о россиянах предпенсионного возраста, потерявших работу, заявила аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева

По ее словам, для досрочного выхода на пенсию необходимо соответствовать ряду условий: человек должен быть уволен из-за сокращения штатов в компании или в связи с ликвидацией предприятия. После этого предпенсионер должен обратиться в центр занятости. Если там ему не могут помочь с поиском новой работы, возникает право на досрочное назначение пенсии.

"Досрочное - это максимум за 2 года до наступления пенсионного возраста, который в 2021 году составляет 56,5 лет у женщин и 61,5 лет у мужчин", - пояснила Киселева.

При этом претендент на досрочную пенсию должен иметь определенный страховой стаж (20 лет для женщин, 25 лет - для мужчин), а также накопить не менее 21 пенсионного балла.

Кроме того, есть ряд других категорий россиян, которые могут выйти на пенсию досрочно. В частности, речь идет о людях, работающих в опасных и вредных условиях труда: металлурги, шахтеры, водители общественного транспорта, летчики, пожарные и представители других профессий.

Также право на досрочную пенсию имеют жители Крайнего Севера, медики, педагоги и деятели искусств, многодетные матери или люди с большим стажем работы (для женщин - 37 лет, для мужчин - 42 года), отмечает агентство "Прайм".

Граждане, воспитывающие детей-инвалидов, имеют право досрочно выйти на пенсию по старости. Об этом сообщила замглавы социального комитета Совета Федерации Елена Бибикова.

По ее словам, такая возможность есть у одного из родителей, воспитывающего до восьмилетнего возраста ребенка-инвалида. Сенатор отметила, что в этом случае женщины могут выйти на пенсию в 50 лет, мужчины - в 55 лет. "При этом у женщины должно быть не менее 15 лет стажа, у мужчины - не менее 20 лет", - цитирует Бибикову "Парламентская газета".

К концу года в России может появиться крупнейший негосударственный пенсионный фонд (НПФ) с активами на более 900 миллиардов рублей. Его создадут через объединение других держателей пенсионных денег, пишет «Коммерсантъ».

В пенсионный дивизион объединения группы «Регион» и концерна «Россиум» войдет НПФ «Большой», сделка, как утверждают источники, закрыта в апреле. Компания занимала восьмое место по пенсионным накоплениям (49,4 миллиарда рублей).

Позднее к объединению должны присоединиться «Телеком-союз» (22,7 миллиарда рублей) и «Федерация» (6,5 миллиарда рублей). Общая база всех фондов группы на 31 марта составляла 10,6 миллиона застрахованных в рамках ОПС и 0,8 миллиона участников НПО.

Новый лидер обгонит таких игроков, как НПФ Сбера (748 миллиардов рублей активов), «Газфонд Пенсионные накопления» (615 миллиардов), «Открытие» (612 миллиардов), «Газфонд» (528 миллиардов), «Благосостояние» (468 миллиардов).

В результате крупнейшие российские НПФ займут 85 процентов всех активов негосударственных пенсионных накоплений. Как отмечает глава корпоративного блока ИК «Фридом Финанс» Александр Цыганов, такая ситуация приведет к сокращению доходностей.

По словам эксперта, если активы НПФ превышают полтриллиона рублей, то фонду уже сложно найти выгодные активы для инвестиций. Поэтому они стараются скупать облигации федерального займа и бумаги госкомпаний. Такая стратегия выглядит безопасной, но не позволяет заработать.

Ранее сообщалось, что из-за ускорения инфляции в начале года пенсии россиян в реальном выражении упали. В феврале они снизились на 0,1 процента, а в марте — на 0,2 процента.

Госдуме предложили ввести новое пособие для пенсионеров на приобретение средств индивидуальной защиты. Причём выдавать его хотят в виде именного сертификата, дабы пресечь попытки нецелевого расходования средств. Эксперты считают меру популистской. В условиях растущих цен, тарифов и общего удорожания жизни властям нужно думать в первую очередь о том, чтобы повышать размер самих пенсий, считают они.

Сухарев пояснил в нём, что пандемия коронавируса показала важность использования средств защиты и профилактики заболеваний. Он подчеркнул, что вопрос покупки защитных средств наиболее актуален для граждан пенсионного возраста. При этом у них может не хватать денег на эту статью расходов.

В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность введения ежегодного единовременного пособия в размере 10 тысяч рублей, выплачиваемого накануне осеннего эпидемиологического тяжёлого сезона, для лиц, достигших пенсионного возраста, — говорится в обращении.

По мнению автора идеи, такое пособие можно выдавать в виде именного сертификата на покупку или с помощью иного механизма, позволяющего расходовать деньги исключительно на установленные цели.

Что положено пенсионерам в России

Существующие меры поддержки пенсионеров сегодня включают льготы на социальные услуги, продовольствие, лекарства и лечение. Они могут быть как федеральными, так и региональными. Например, пенсионеры в России вообще не платят налог на имущество, но только за один объект недвижимости конкретного вида. Это может быть жилой дом, квартира, гараж, помещения для мастерских (ателье, студий), а также хозпостройки площадью не более 50 квадратных метров.

Работающим пенсионерам положена ещё одна льгота: имущественные вычеты по расходам на приобретение или строительство. Вычет предоставляется за три налоговых периода, предшествующих периоду, в котором образовался переносимый остаток имущественных вычетов.

Льготы на проезд в общественном транспорте в каждом конкретном регионе свои. Они могут предоставляться в форме бесплатного проезда, скидки на покупку проездного или компенсации части его стоимости.

Некоторые категории пенсионеров могут рассчитывать на адресную социальную поддержку. Помощь может быть предоставлена в виде денежной выплаты, вещевой и продовольственной помощи, предоставления соцработника (для пенсионеров, неспособных к самообслуживанию) и др.

Для неработающих пенсионеров есть льготы по оплате ЖКУ и капремонта. Правда, для получения преференций должен быть соблюдён ряд условий. Помимо этого, одиноким пенсионерам положена ежемесячная денежная компенсация телефонной связи и скидка в 50% на использование телевизионной коллективной антенны.

Отдельным категория пенсионеров предоставляются льготы на протезирование, а также бесплатные лекарства и лечение в санатории.

«Пособие не решение вопроса»

По данным Росстата, на 1 января 2021 года в России насчитывалось 45,6 млн пенсионеров. Таким образом, для выплаты нового пособия всем пенсионерам потребуется не менее 456 млрд рублей ежегодно. И предложенный объём помощи действительно велик, комментирует доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Чтобы понять, насколько значима эта цифра, можно вспомнить, что примерно столько же — 450–500 млрд рублей — было анонсировано правительством в 2020 году на поддержку семей с детьми, в частности расширение программы маткапитала, горячее питание в младших классах, выплаты семьям с детьми в возрасте от трёх до семи лет. А это 0,5% ВВП. Поэтому подобное решение не должно носить формальный характер, а быть адресным.

По мнению эксперта, более целесообразным выглядит не выдача сертификата, а прямая денежная выплата. А как распорядиться этими деньгами, пенсионеры уже решали бы сами. Либо можно предоставить возможность обналичивать сертификат на продукты питания с витаминами и протеинами, что не менее эффективно поддержало бы здоровье людей старшего поколения, замечает она.

Что касается средств индивидуальной защиты, то их можно и нужно предоставлять гражданам в пунктах вакцинации, — считает доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская.

Единовременное пособие для пенсионеров на покупку масок и перчаток — предложение исключительно популистское, уверен доктор экономических наук, директор Института стратегического анализа FBK Игорь Николаев

Приближаются сентябрьские выборы в Госдуму. Вот депутаты и пытаются что-нибудь эдакое изобразить и набрать дополнительные очки. Возникновение идеи нового пособия, безусловно, связано с предстоящими выборами. Но если говорить по существу, то это не решение вопроса. Может быть, всё-таки думать о том, чтобы пенсии сделать побольше?

По мнению экономиста, люди сами решат, что им покупать и по какой цене. Невозможно точно определить, сколько конкретно денег требуется человеку на приобретение средств индивидуальной защиты. У пенсионера, проживающего в деревне, и пенсионера в городе, который ежедневно пользуется метро, потребность разная, отмечает Николаев.

В любом случае пособие на покупку масок и перчаток — совсем не то, что надо. Если уж мы так заботимся о пенсионерах, то нужно искать возможности для повышения пенсий, — говорит эксперт.